Olman Gereken Yer Neresi?

Deniz, kum, güneş şuan senin en çok ihtiyacın olan şey. İş/okul temposuna kendini o kadar çok kaptırmışsın ki derin bir nefes almaya ihtiyacın var gibi duruyor! En son ne zaman tatile gittin hatırlıyor musun? Üstünden uzun zaman geçmiş belli ki! Kendini biraz rahatlat ve en yakın zamana tatil planı ayarla! Bu senin kafanı toplayacak.