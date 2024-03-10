Olman Gereken Yer Neresi?
Olman Gereken Yer Neresi?
Hepimizin olması gerektiği ortam farklıdır. Kendimizi rahat ve huzurlu hissettiğimiz anlar ve yerler de farklıdır. Peki senin olman gereken yer neresi öğrenmek ister misin? Cevabın evet ise bu test senin için!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk soru, çalışma tempon nasıl?
2. Neden çalışıyor veya okuyorsun?
3. Eş adayında olması gereken bir özellik?
4. Senin için tatil ne demek?
5. Havadan para gelse ilk ne yaparsın?
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6. Senin en sevdiğin aktivite hangisi?
7. Haftanın en sevdiğin günü hangisi?
8. Kendini tanımlayan kelimeyi seç şimdi!
Sen tatilde olmalısın!
Senin olman gereken yer sıcacık evin!
Senin olman gereken yer sosyal bir ortam!
Sen olman gereken yerdesin!
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