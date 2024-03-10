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Olman Gereken Yer Neresi?

Olman Gereken Yer Neresi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 09:04

Hepimizin olması gerektiği ortam farklıdır. Kendimizi rahat ve huzurlu hissettiğimiz anlar ve yerler de farklıdır. Peki senin olman gereken yer neresi öğrenmek ister misin? Cevabın evet ise bu test senin için!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. İlk soru, çalışma tempon nasıl?

2. Neden çalışıyor veya okuyorsun?

3. Eş adayında olması gereken bir özellik?

4. Senin için tatil ne demek?

5. Havadan para gelse ilk ne yaparsın?

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6. Senin en sevdiğin aktivite hangisi?

7. Haftanın en sevdiğin günü hangisi?

8. Kendini tanımlayan kelimeyi seç şimdi!

Sen tatilde olmalısın!

Sen tatilde olmalısın!

Deniz, kum, güneş şuan senin en çok ihtiyacın olan şey. İş/okul temposuna kendini o kadar çok kaptırmışsın ki derin bir nefes almaya ihtiyacın var gibi duruyor! En son ne zaman tatile gittin hatırlıyor musun? Üstünden uzun zaman geçmiş belli ki! Kendini biraz rahatlat ve en yakın zamana tatil planı ayarla! Bu senin kafanı toplayacak.

Senin olman gereken yer sıcacık evin!

Günün çoğunluğunu işte/ okulda geçiriyor olabilir misin? Verdiğin cevaplara göre eve uykudan uykuya giriyorsun gibi gözüküyor. Belki farkında değilsin ama bu tempo seni çok yormuş.  Senin bir süre olman gereken yer evin! Emin ol evde vakit geçirdiğinde ne kadar yorulduğunu ve evde kalmaya ne kadar ihtiyacın olduğunu anlayacaksın!

Senin olman gereken yer sosyal bir ortam!

İnsanlar zaten seni sosyal bir kelebek olarak tanımlıyor. Sen sosyalleşmeyi ve insanlarla bir arada olmayı seviyorsun. Bir süredir bu sosyallikten uzak kalmış olabilirsin. En kısa sürede sosyalleşmeye geri dönmen gerekiyor! Aradığın huzur ve mutluluğu orada bulacaksın!

Sen olman gereken yerdesin!

Nerdesin ve ne yapıyorsun bilemeyiz ama orda olmaya devam et! Sen zaten olman gereken yerdesin. Sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda eğlenceli aktivitelere vakit ayırabilen bir insansın. Bulunduğun yerden daha çok huzur verecek bir yer yok sana.

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