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Kılıbık mısın Taş Fırın mı?

Kılıbık mısın Taş Fırın mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.02.2024 - 16:16

Sizin evde son sözü kim söylüyor? Tartışmasız ve kati bir şekilde 'Ben' diyorsanız, gelin test edelim. Görelim bakalım siz kılıbık mısınız, yoksa maço mu? Yıllardır toplumumuzda tartışılan bu konuya son noktayı sizinle birlikte koyalım. Yapmanız gereken tek şey tüm samimiyetinizle sorulara cevap vermek. 

Hazırsanız, test başlıyor...

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1. İlk olarak partnerin için bir hediye seç!

1. İlk olarak partnerin için bir hediye seç!

2. Hadi bize aşkı tarif et. Sana göre aşk bunlardan hangisi?

3. Peki, sizin ilişkiniz en çok hangi ünlü çiftin ilişkisine benziyor?

4. Diyelim ki eşin üniversite arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Birkaç saat sonra mesaj attın görmedi, aradın açmadı! Yarım saat sonra eve geldi ne yaparsın?

5. Madem sinirlendin biraz daha üstüne gelelim! Sevgilin bunlardan hangisini giyemez?

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6. Merak ediyoruz, kadınlarla ilgili söylenen sözlerden hangisi seni daha çok rahatsız eder?

6. Merak ediyoruz, kadınlarla ilgili söylenen sözlerden hangisi seni daha çok rahatsız eder?

7. Sıra sende ama dürüst ol. Hadi bir iç çamaşırı seç!

8. Bu soruyu sormazsak olmazdı! Sizin evde söylenen son söz hangisidir?

Bunu zaten biliyorsun: Sen kılıbıksın!

Bir an dur ve etrafına bak. Sana hayran olmayan bir kadın var mı? Sen, kelimenin tam anlamıyla bir beyefendi, adeta bulunmaz bir Hint kumaşı gibisin. Anlayışın, centilmenliğin ve kibarlığınla etrafındaki herkesi büyülüyorsun. Eşin, seninle her anını bir prenses gibi geçiriyor olmalı.

Kalp kırmaktan çekinen halin, sevgiyle ve tutkuyla partnerini yüceltmen, senin paha biçilemez biri olduğunu kanıtlıyor. Hayatın bir müşterek olduğunu biliyor, bu yüzden her konuda ona yardım ediyorsun. Zaten hayat arkadaşı demek tam da bu değil mi? Her şeyi paylaşmak, ev işlerini, hayatı, kederleri, neşeyi, kızgınlıkları, aşkı...

Birlikte yaşadığınız her an, aranızdaki bağı daha da güçlendiriyor. Güzel duygular paylaştıkça artıyor, negatif hislerse anında ortadan kalkıyor. Eşin, senin yanında kendisini mutlu ve değerli hissediyor. Ve bunun kaynağı senin değerin.

Seninle gurur duyuyor olmalı. Kim senin gibi bir partnere sahip olmak istemez ki? Ve eminiz ki, o da seninle gurur duyuyor. Çünkü birlikte, kusursuz bir uyum ve aşkla dolu bir hayat yaratıyorsunuz.

Taş Fırınsın! Yoksa 'maço' mu diyelim?

Hiç kimse senin kararlarına karşı çıkamaz, seni reddedemez ya da sözünden dönemez... Evet, sen tam bir alfa erkeğisin. Senin sözlerin her zaman kabul görür. Senin yolun her zaman en doğru yoldur. Bu durumda yanılmayacağına dair hiçbir şüphemiz yok. 'Dediği dedik, çaldığın düdük' sözü senin için söylenmiş olmalı! Zaten partnerin de bunu bildiği için sana karşı hiçbir itirazı olmaz.

Sert duruşun, kararlı tavırların ve inatçı kişiliğinle herkesi büyülemeyi başarıyorsun. Tabii bu durumda kimse seni kızdırmak istemez. Sen evin 'reisi', sürünün 'liderisin'. Tüm bu sorumlulukların arasında bir de insanlara yol göstermek, onlara sahip çıkmak gibi bir görevin var. Ne kadar düşünceli ve fedakar biri olduğunu görmemek imkansız. Bu düşünceli hallerin aşk hayatında da birçok şeyi düşünmeni gerektiriyor olmalı. Peki, bu durum seni hiç yoruyor mu?

Herkesin sana hayran olmasını sağlayan bu sahiplenici ve koruyucu tavırlarına bir maşallah demeden geçemeyiz. Senin yanında olmanın ne kadar güven verici olduğunu tahmin edebiliyoruz!

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