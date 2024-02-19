Kılıbık mısın Taş Fırın mı?
Kılıbık mısın Taş Fırın mı?
Sizin evde son sözü kim söylüyor? Tartışmasız ve kati bir şekilde 'Ben' diyorsanız, gelin test edelim. Görelim bakalım siz kılıbık mısınız, yoksa maço mu? Yıllardır toplumumuzda tartışılan bu konuya son noktayı sizinle birlikte koyalım. Yapmanız gereken tek şey tüm samimiyetinizle sorulara cevap vermek.
Hazırsanız, test başlıyor...
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1. İlk olarak partnerin için bir hediye seç!
2. Hadi bize aşkı tarif et. Sana göre aşk bunlardan hangisi?
3. Peki, sizin ilişkiniz en çok hangi ünlü çiftin ilişkisine benziyor?
4. Diyelim ki eşin üniversite arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Birkaç saat sonra mesaj attın görmedi, aradın açmadı! Yarım saat sonra eve geldi ne yaparsın?
5. Madem sinirlendin biraz daha üstüne gelelim! Sevgilin bunlardan hangisini giyemez?
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6. Merak ediyoruz, kadınlarla ilgili söylenen sözlerden hangisi seni daha çok rahatsız eder?
7. Sıra sende ama dürüst ol. Hadi bir iç çamaşırı seç!
8. Bu soruyu sormazsak olmazdı! Sizin evde söylenen son söz hangisidir?
Bunu zaten biliyorsun: Sen kılıbıksın!
Taş Fırınsın! Yoksa 'maço' mu diyelim?
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