Çağatay Ulusoy'un Canladırdığı Hangi Karaktersin?

Tozludere'nin dar sokaklarından çıkıp hayatımıza giren, kalbindeki heyecanı gözlerinden okunan, mahcup bakışlarıyla kalbimizi fetheden genç... Senin doğallığını, içtenliğini ve dürüstlüğünü gördükçe, seni daha çok sevdik.

Çalışkanlığın, terbiyen, hürmetkarlığın ve nerede nasıl davranılması gerektiğini bilen aklı başında duruşun, seni diğerlerinden ayıran özelliklerin. Sevdiklerine olan bağlılığın, onlara olan özverin ve onları öylesine sahiplenmen, insanın seninle olmanın ne kadar vazgeçilmez bir duygu olduğunu hissettiriyor. Senin tarafından sevilmek, bir ayrıcalık gibi hissettiriyor.

Seninle geçirilen her an, bir sonraki anı iple çekmeye sebep oluyor. Seninle olmak, hayatın tüm zorluklarına rağmen, her şeye değer bir deneyim. Bir kez daha söylemek gerekirse, senin tarafından sevilmek gerçekten çok hoş...