Seni ilk görüşte tanıdık. Evet, sen kesinlikle 'Gecelerin Veliahtı'sın. Hafızalarımıza kazınan o sakinliğin, karizman ve 'Bi de bayıl istersen Feriha' repliğinle, karşına çıkan olaylara verdiğin tepkilerle hayranız.

Bir yandan partilerin aranan ismi, bir yandan da şehrin en popüler çocuğusun. Ancak bu popülerliğin ve aranan olmanın yanı sıra, naif kişiliğinle de dikkatleri üzerine çekiyorsun. Herkesin sana aşık olması, senin kalbini tek bir kişiye verebilecek kadar sadık bir aşık olmanı engellemiyor.

Aşkın, senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Sadakatine ve dürüstlüğüne ihanet edilse bile aşkından vazgeçemeyecek kadar kara sevdalısın. Aşkın, senin için bir tutku, bir bağlılık ve bir bağımlılık. Her ne olursa olsun, aşkından vazgeçemeyecek kadar güçlü ve kararlısın. Aşkın, sadakatin ve dürüstlüğün simgesisin...