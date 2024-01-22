Çağatay Ulusoy'un Canladırdığı Hangi Karaktersin?
Çağatay Ulusoy'un Canladırdığı Hangi Karaktersin?
Son dönemlerde birbirinden farklı ve iddialı yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği karakterlere yakından baktık. Terzi'nin Peyami'sini, Gaddar'ın Dağhan'ını, Feriha'nın Emir'ini inceledik... Sizin hangi karaktere daha çok benzediğinizi ise merak ettik. Acaba Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği bu karakterlerden biri ikiziniz olabilir mi? Siz hangi Çağatay Ulusoy karakterisiniz? Gelin, öğrenelim!
Hazırsanız, test başlıyor...
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç...
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2. Seni yakından tanımamıza izin ver! Seni sen yapan özelliğin hangisi?
3. Diyelim ki çok sinirlendin! Ne yaparsın?
4. Merak ediyoruz, acaba ailenle aran nasıl?
5. İtiraf zamanı! Bize gizli kalmış, görünmeyen ama içten içe en büyük arzunu söyle.
6. Peki ya iş hayatında kimsin? Sana en uygun meslek hangisi?
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7. Şimdi de kafa dağıtmak için bir ortam seç. Hangisi tam da sana göre?
8. Hadi, duygularını yansıtan bir müzik seç! Hangisi ruh haline en çok uyuyor?
9. Son olarak bir tercih yapmanı istiyoruz! Hangisi için hiç düşünmeden canını tehlikeye atarsın?
Adını Feriha Koydum dizisinin Emir'isin!
Medcezir dizisinin Yaman'ısın!
Terzi dizisinin Peyami'sisin!
Gaddar dizisinin Dağhan'ısın!
Kübra dizisinin Gökhan'ısın!
Hakan: Muhafız dizisinin Hakan'ısın!
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