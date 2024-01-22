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Çağatay Ulusoy'un Canladırdığı Hangi Karaktersin?

Çağatay Ulusoy'un Canladırdığı Hangi Karaktersin?

Çağatay Ulusoy
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.01.2024 - 10:35

Son dönemlerde birbirinden farklı ve iddialı yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği karakterlere yakından baktık. Terzi'nin Peyami'sini, Gaddar'ın Dağhan'ını, Feriha'nın Emir'ini inceledik... Sizin hangi karaktere daha çok benzediğinizi ise merak ettik. Acaba Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği bu karakterlerden biri ikiziniz olabilir mi? Siz hangi Çağatay Ulusoy karakterisiniz? Gelin, öğrenelim! 

Hazırsanız, test başlıyor...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim! Hadi, cinsiyetini seç...
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2. Seni yakından tanımamıza izin ver! Seni sen yapan özelliğin hangisi?

3. Diyelim ki çok sinirlendin! Ne yaparsın?

4. Merak ediyoruz, acaba ailenle aran nasıl?

4. Merak ediyoruz, acaba ailenle aran nasıl?

5. İtiraf zamanı! Bize gizli kalmış, görünmeyen ama içten içe en büyük arzunu söyle.

6. Peki ya iş hayatında kimsin? Sana en uygun meslek hangisi?

6. Peki ya iş hayatında kimsin? Sana en uygun meslek hangisi?
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7. Şimdi de kafa dağıtmak için bir ortam seç. Hangisi tam da sana göre?

8. Hadi, duygularını yansıtan bir müzik seç! Hangisi ruh haline en çok uyuyor?

8. Hadi, duygularını yansıtan bir müzik seç! Hangisi ruh haline en çok uyuyor?

9. Son olarak bir tercih yapmanı istiyoruz! Hangisi için hiç düşünmeden canını tehlikeye atarsın?

Adını Feriha Koydum dizisinin Emir'isin!

Adını Feriha Koydum dizisinin Emir'isin!

Seni ilk görüşte tanıdık. Evet, sen kesinlikle 'Gecelerin Veliahtı'sın. Hafızalarımıza kazınan o sakinliğin, karizman ve 'Bi de bayıl istersen Feriha' repliğinle, karşına çıkan olaylara verdiğin tepkilerle hayranız.

Bir yandan partilerin aranan ismi, bir yandan da şehrin en popüler çocuğusun. Ancak bu popülerliğin ve aranan olmanın yanı sıra, naif kişiliğinle de dikkatleri üzerine çekiyorsun. Herkesin sana aşık olması, senin kalbini tek bir kişiye verebilecek kadar sadık bir aşık olmanı engellemiyor.

Aşkın, senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Sadakatine ve dürüstlüğüne ihanet edilse bile aşkından vazgeçemeyecek kadar kara sevdalısın. Aşkın, senin için bir tutku, bir bağlılık ve bir bağımlılık. Her ne olursa olsun, aşkından vazgeçemeyecek kadar güçlü ve kararlısın. Aşkın, sadakatin ve dürüstlüğün simgesisin...

Medcezir dizisinin Yaman'ısın!

Tozludere'nin dar sokaklarından çıkıp hayatımıza giren, kalbindeki heyecanı gözlerinden okunan, mahcup bakışlarıyla kalbimizi fetheden genç... Senin doğallığını, içtenliğini ve dürüstlüğünü gördükçe, seni daha çok sevdik.

Çalışkanlığın, terbiyen, hürmetkarlığın ve nerede nasıl davranılması gerektiğini bilen aklı başında duruşun, seni diğerlerinden ayıran özelliklerin. Sevdiklerine olan bağlılığın, onlara olan özverin ve onları öylesine sahiplenmen, insanın seninle olmanın ne kadar vazgeçilmez bir duygu olduğunu hissettiriyor. Senin tarafından sevilmek, bir ayrıcalık gibi hissettiriyor.

Seninle geçirilen her an, bir sonraki anı iple çekmeye sebep oluyor. Seninle olmak, hayatın tüm zorluklarına rağmen, her şeye değer bir deneyim. Bir kez daha söylemek gerekirse, senin tarafından sevilmek gerçekten çok hoş...

Terzi dizisinin Peyami'sisin!

Terzi dizisinin Peyami'sisin!

Sen, nerede olursan ol, çevrendeki herkesi büyüleyen, benzersiz bir enerjiye sahipsin. Sanatçı kimliğin ve zarif duruşunla her zaman fark yaratmayı başarıyorsun. Bu olağanüstü yeteneklerini, yaratıcılığını ve hırslı, düzenli, hassas kişiliğini ailenin genlerinden miras aldığını biliyoruz.

Moda dünyasında seninle birlikte yepyeni bir çağ başladı. Senin öncülüğünde, moda akımlarının yönü değişti, yenilikçi ve özgün tarzınla herkesi kendine hayran bıraktın. İşine olan sevgin, disiplinli ve düzenli çalışma şeklin, herkesin gözlerini kamaştıran bir başarı hikayesi yazmana yardımcı oldu.

Sanatçı ruhunla birlikte, tutkulu ve ağırbaşlı kişiliğin de seni bir adım öne çıkarıyor. Her hareketin, her sözün, her bakışın adeta bir sanat eseri gibi... Ve bu arada, ince ruhunla sevdiğine olan aşkını o kadar güzel ifade ediyorsun ki, bu duruma hayran olmamak elde değil. Aşkınla, sevginle, tutkunla etrafına ışık saçıyorsun. Seni izlemek, seni dinlemek, seni tanımak gerçekten büyük bir ayrıcalık...

Gaddar dizisinin Dağhan'ısın!

Gaddar dizisinin Dağhan'ısın!

Hayatın karanlık dehlizlerinde kaybolmuş gibi hissettiğin anları biliyoruz. Ancak unutma ki, sen bir Gaddar değilsin... Etrafındaki kötülüklerin seninle bir ilgisi yok. Zira sen değil, çevren kötü! Bu gerçeği sen de biliyorsun ve bunun bilinciyle hareket ediyorsun. 

Ruhunun en derin noktalarında saklı olan yara izlerini, acıları ve hüznü görüyoruz... Hayatın acımasız yüzünü ne kadar çok görmüş olsan da, doğru yoldan sapmamak için verdiğin mücadele, adeta bir kahramanın azmi ve kararlılığına benziyor.

Sevdiklerin için, onların mutluluğu ve huzuru için hayata karşı koyuyorsun. Rüzgarın sert esintilerine karşı ayakta durabilmek için akıllıca ve cesurca adımlar atıyorsun. Kalbinin kırıklarını tamir ederken, ruhundaki yaraları sararken bile, hayatın karşına çıkardığı tüm zorluklara göğüs geriyor ve ayakta kalabiliyorsun. Bu duruş, bu inat, bu cesaret... İnsanın senin bu gücüne, bu korkusuzluğuna hayran olmaması mümkün mü? Seni izlerken, hayranlıkla karışık bir saygı duyuyoruz. İnsanın senin gücüne ve korkusuzluğuna hayran olmaması elde değil.

Kübra dizisinin Gökhan'ısın!

Kübra dizisinin Gökhan'ısın!

Sen farklısın... Bu, ilk görüşte anladığımız bir gerçek. Karanlığın ve aydınlığın sürekli bir savaş halinde olduğu bu dünyada, sen aydınlığı temsil eden tarafı seçmişsin. Bu seçim, senin sadece bir ışık değil, aynı zamanda bir umut olduğunu gösteriyor. İnandıkların uğruna her türlü mücadeleyi verebilecek kadar güçlü ve kararlısın. Bu duruşun, seni sadece bir birey değil, doğuştan bir lider yapıyor.

Bu liderliğin, doğru bildiklerini savunurken sergilediğin kararlılıkla birleştiğinde ortaya çıkan enerji, kitleleri peşinden sürüklemeye yetiyor. İnsanların sana inanması, güçlü duruşun ve ikna edici tavrın sayesinde pek de zor olmuyor. Hatta bu durum, senin etrafında oluşan bir çekim alanı yaratıyor ve insanları kendine çekiyor.

Senin hikayen, düşüncelerin ve inançların karşısında, ne desen inanacak gibi hissediyoruz. Seninle aynı düşünceleri paylaşan birçok kişi olduğuna eminiz ve bu durum, senin farklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Seninle tanıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz...

Hakan: Muhafız dizisinin Hakan'ısın!

Hakan: Muhafız dizisinin Hakan'ısın!

Bir süper kahramanın içinde uyandırılmayı beklediğini hiç düşündün mü? Evet, evet yanlış duymadın! Senin içinde, hayatın gizemli ve bilinmeyen yönlerini çözebilecek, belki de biraz destekle yolunu bulabilecek bir kahraman var. Ve bu kahraman sadece kendinin değil, tüm dünyanın hayatını düzene sokabilecek, dengeleri koruyabilecek bir güce sahip.

Biliyoruz, senin yardımsever ve vicdanlı biri olduğunu... İnsanların ihtiyaç duyduğu anlarda orada olduğunu, onlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Ancak, bu yeteneklerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmen için biraz daha motivasyona ihtiyacın var. Belki de beklediğin güç, yüreğinin en derinlerinde saklı ve sadece doğru anahtarla açılabilecek bir sandık gibi bekliyor.

Hayat, bazen bir savaş alanına, bazen de bir labirente dönüşebilir. Ancak biz, senin bu mücadelede başarılı olacağına, zorlukları aşmayı başaracağına ve en nihayetinde kendi süper kahramanını bulacağına inanıyoruz. Unutma, her zaman içinde bir kahraman olduğunu ve onu keşfetmek için gereken motivasyonun tam da kalbinin derinliklerinde olduğunu!

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