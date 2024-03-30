Seçimlerini Yap, Sevgilinde Olması Gereken Özelliği Söyleyelim!
Seçimlerini Yap, Sevgilinde Olması Gereken Özelliği Söyleyelim!
Sevgili olman gereken kişide olması gereken özelliklerin en önemlilerini söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Klasik bir soruyla başlayalım. Senin için bir ilişkide en önemli şey nedir?
4. Aşağıdakilerden hangisini daha önce affettin?
5. Sence ilk görüşte aşk diye bir şey var mı?
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6. Sence ruh eşi ne demek?
7. Şimdi çok aşık olduğunu düşün. Bir seçim yapman gerekiyor: Bir tarafta hayallerin bir tarafta o.
8. Sence aşk her zorluğun üstesinden gelebilir mi?
9. Senin ilişkilerde yaşadığın sorun ne?
10. Peki bir ilişkide en korktuğun ne?
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Güvensizlik hissediliyor!
Herkes haddini bilecek!
Tutku her zaman bir numara!
İlişki neydi? İlişki aşktı aşk!
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