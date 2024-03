Seçimlerini Yap, Sevgilinde Olması Gereken Özelliği Söyleyelim!

Verdiğin cevaplara bakınca senin için otorite ve kişisel ilişkilerde mesafe gerçekten önemli. Hem romantik hem de arkadaş ilişkilerinde insanlarla arana her zaman belirli bir mesafe koyan bir insansın. Belirli prensiplerin var ve bunları aşmak isteyen insanın vay haline! Zaten her türlü ilişkide saygı olması gereken en önemli özelliklerden ama senin için saygının, saygınlığın daha büyük bir anlamı var! Sen saygı duyulmayı seven bir insansın. Senin sevgili olacağın insanın nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri olmalı. Her zaman saygılı ve anlayışlı bir yapıda olmalı. Senin isteklerine ve arzularına karşı gelmemeyi bilmeli!