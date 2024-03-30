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Seçimlerini Yap, Sevgilinde Olması Gereken Özelliği Söyleyelim!

Seçimlerini Yap, Sevgilinde Olması Gereken Özelliği Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 12:01

Sevgili olman gereken kişide olması gereken özelliklerin en önemlilerini söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Klasik bir soruyla başlayalım. Senin için bir ilişkide en önemli şey nedir?

4. Aşağıdakilerden hangisini daha önce affettin?

5. Sence ilk görüşte aşk diye bir şey var mı?

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6. Sence ruh eşi ne demek?

7. Şimdi çok aşık olduğunu düşün. Bir seçim yapman gerekiyor: Bir tarafta hayallerin bir tarafta o.

8. Sence aşk her zorluğun üstesinden gelebilir mi?

9. Senin ilişkilerde yaşadığın sorun ne?

10. Peki bir ilişkide en korktuğun ne?

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Güvensizlik hissediliyor!

Senin ilişkilere ve insanlara bakış açının önünde kocaman bir perde var: Güvensizlik perdesi! İşte tam olarak bu sebeple sevgili olacağın kişide olması gereken en önemli özellik sana sonsuz güven vermesidir. Sana duyduğu saygı ve sevgi sayesinde senin haberin olmadan hiçbir işe kalkışmamalıdır. En ufak güvensizlik hissettiğin ortamda seni tutmak çok zor! Senin sevgilin en başta güvenilir olmalı! Yoksa bir ilişki yaşayabilmeniz mümkün gözükmüyor.

Herkes haddini bilecek!

Verdiğin cevaplara bakınca senin için otorite ve kişisel ilişkilerde mesafe gerçekten önemli. Hem romantik hem de arkadaş ilişkilerinde insanlarla arana her zaman belirli bir mesafe koyan bir insansın. Belirli prensiplerin var ve bunları aşmak isteyen insanın vay haline! Zaten her türlü ilişkide saygı olması gereken en önemli özelliklerden ama senin için saygının, saygınlığın daha büyük bir anlamı var! Sen saygı duyulmayı seven bir insansın. Senin sevgili olacağın insanın nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri olmalı. Her zaman saygılı ve anlayışlı bir yapıda olmalı. Senin isteklerine ve arzularına karşı gelmemeyi bilmeli! 

Tutku her zaman bir numara!

Sana göre ilişkilerde her sorun bir şekilde halledilir ama ten uyumu yoksa o ilişki düzelmez. Saygı, sevgi, güven hepsinin zamanla düzeleceğine inanan bir insansın ama iki insan arasında cinsel çekim yoksa bunun düzelebilecek bir sorun olduğunu düşünmüyorsun. Senin sevgili olacağın kişiyle ten uyumunu yakalaman gerekiyor!

İlişki neydi? İlişki aşktı aşk!

Senin için ilişkilerin olmazsa olmazı sadece aşk! Saygı, güven, ten uyumu tüm her şeyin aşkla başladığını savunanlardansın. Aşk yoksa ilişkide yok, uyumda yok, hiçbir şey yok! Yaşanabilecek her sorunun aşk sayesinde çözülebileceğine inanıyorsun. Senin biriyle ilişki yaşayabilmen için onunla aşk yaşaman gerekiyor! Sevgili olacağın kişide aşkı bulman gerekiyor! Unutma 'aşksız bir yürek çorak bir ülkeye benzer.’

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