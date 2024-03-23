Bu Testi Kıskanmadan Bitiremeyeceksiniz!
Bu Testi Kıskanmadan Bitiremeyeceksiniz!
Kıskançlığın ne seviyede? Kıskanırım kıskanmam anketine hoş geldin! Aşağıdaki sorular kıskançlığını zorlayabilir!
Hazırsan başlayalım!
Not: Kaç tanesi seni kıskandırır yorumlarda belirtmeyi unutma!
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1. İlk soru biraz kolay olsun. Sevgilinin karşı cinsler tarafından beğenildiğini bilmek seni kıskandırır mı?
2. Sevgilinin başkalarıyla buluşurken kendisine ekstra özen göstermesi seni kıskandırır mı?
3. Sevgilinin senden habersiz birileriyle buluştuğunu tesadüfen öğrendin. Kıskanır mıydın?
4. Sevgilinin iş yerinde karşı cinsten insanlarla samimi olması seni kıskandırır mı?
5. Sevgilinin senden önceki ilişkisinde evliliği planlamış olması seni kıskandırır mı?
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6. Sevgilinin sosyal medyada popüler olması seni kıskandırır mı?
7. Sevgilinin arkadaşlarıyla sensiz gece klübüne gitmesini kıskanır mısın?
8. Sevgilinin eski sevgilisiyle arkadaş kalması seni kıskandırır mı?
9. Sevgilinin eski sevgilisinden bahsetmesi seni kıskandırır mı?
10. Sevgilinin kızlı erkekli arkadaş grubuyla tatile gitmesi seni kıskandırır mı?
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