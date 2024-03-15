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Kutuplaşacağımız Yemek Anketine Hazır mısın?

Kutuplaşacağımız Yemek Anketine Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 17:01

Bu yemek testinde sonuçlar yarı yarıya kalacak!

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1. Pizza mı Hamburger mi?

2. Soğan halkası mı Patates kızartması mı?

3. Kahve mi Çay mı?

4. Sütlü çikolata mı Bitter çikolata mı?

5. Şalgam mı Ayran mı?

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6. Cheesecake mi Tiramisu mu?

7. Latte mi Cappuccino mu?

8. Ketçap mı Mayonez mi?

9. Haşlanmış yumurta mı Yağda yumurta mı?

10. Soğanlı menemen mi Soğansız menemen mi?

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11. Pirinç pilavı mı Bulgur pilavı mı?

12. Cacık mı Salata mı?

13. Et döner mi Tavuk döner mi?

14. Sarma mı Dolma mı?

15. Baklava mı Kadayıf mı?

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