Kutuplaşacağımız Yemek Anketine Hazır mısın?
Kutuplaşacağımız Yemek Anketine Hazır mısın?
Bu yemek testinde sonuçlar yarı yarıya kalacak!
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1. Pizza mı Hamburger mi?
2. Soğan halkası mı Patates kızartması mı?
3. Kahve mi Çay mı?
4. Sütlü çikolata mı Bitter çikolata mı?
5. Şalgam mı Ayran mı?
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6. Cheesecake mi Tiramisu mu?
7. Latte mi Cappuccino mu?
8. Ketçap mı Mayonez mi?
9. Haşlanmış yumurta mı Yağda yumurta mı?
10. Soğanlı menemen mi Soğansız menemen mi?
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11. Pirinç pilavı mı Bulgur pilavı mı?
12. Cacık mı Salata mı?
13. Et döner mi Tavuk döner mi?
14. Sarma mı Dolma mı?
15. Baklava mı Kadayıf mı?
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