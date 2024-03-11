En Sevilen Tatlıları Oyluyoruz!
En Sevilen Tatlıları Oyluyoruz!
Herkes tatlı yemeğe bayılır ve herkesin farklı tatlı tercihleri vardır. Senin tatlı tercihin nasıl?
Hadi seçelim!
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1. Şerbetli tatlılardan favorini seç bakalım!
2. Sütlü tatlılardan favorini seç bakalım!
3. Geleneksel tatlılardan seçim yap şimdi!
4. Tatlı denilince çikolata aklına gelmeyen var mı?
5. Pastalardan birini seç bakalım!
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6. Bu soru biraz zor!
7. Meyveli tatlılardan birini seç!
8. Kek seçmeden bu test bitmez!
9. Hangisi senin favorin?
10. Peki dondurmanı neli seversin?
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