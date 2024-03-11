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En Sevilen Tatlıları Oyluyoruz!

En Sevilen Tatlıları Oyluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 11:04 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 12:37

Herkes tatlı yemeğe bayılır ve herkesin farklı tatlı tercihleri vardır. Senin tatlı tercihin nasıl? 

Hadi seçelim!

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1. Şerbetli tatlılardan favorini seç bakalım!

2. Sütlü tatlılardan favorini seç bakalım!

3. Geleneksel tatlılardan seçim yap şimdi!

4. Tatlı denilince çikolata aklına gelmeyen var mı?

5. Pastalardan birini seç bakalım!

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6. Bu soru biraz zor!

7. Meyveli tatlılardan birini seç!

8. Kek seçmeden bu test bitmez!

9. Hangisi senin favorin?

10. Peki dondurmanı neli seversin?

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