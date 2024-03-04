Dev Anket: Türk Yemeklerini Oyluyoruz!
Dev Anket: Türk Yemeklerini Oyluyoruz!
Dünyaya ün salmış Türk mutfağının muhteşem lezzetlerini oylamaya hazır mısın?
Hadi oylamaya!
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1. Ana ürünü patlıcan olan yemeklerden en beğendiğini seç bakalım!
2. En önemli seçim bu! Kebaplardan birini seç bakalım.
3. Çorbasız menü olmaz, şimdi çorba seç bakalım.
4. Biraz zor bir seçim olabilir!
5. Pilavınız nasıl olsun?
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6. Hangi dolma senin favorin?
7. Sulu yemeklerden birini seç!
8. Zor bir ikili!
9. Sokak Lezzetlerinden bir seçim yap bakalım!
10. Tatlı seçme zamanı!
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11. Peki senin favori içeceğin ne?
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