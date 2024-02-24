Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Ünlülerin Gelinliklerini Oyluyoruz!

Ünlülerin Gelinliklerini Oyluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:01

2023’ü geride bırakalı çok oldu ama biz neyi unuttuk? Tabii ki de ünlülerin gelinliklerini puanlamayı! Gel bu ankette beraber 2023 yılında evlenen ünlü isimlerin gelinliklerini puanlayalımmm.

Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Eda Ece’nin gelinliğine kaç puan veriyorsun? (1=en az, 5=en çok?)

1. Eda Ece’nin gelinliğine kaç puan veriyorsun? (1=en az, 5=en çok?)

2. Deniz Çakır’ın gelinliğine kaç puan veriyorsun?

2. Deniz Çakır’ın gelinliğine kaç puan veriyorsun?

3. Sırada yıldırım gibi düşen evliliğiyle Alina Boz var.

3. Sırada yıldırım gibi düşen evliliğiyle Alina Boz var.

4. Burcu Esmersoy’un kendine özel tarzına oy ver bakalım.

4. Burcu Esmersoy’un kendine özel tarzına oy ver bakalım.

5. Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’da sıra!

5. Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’da sıra!
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Özcan Deniz!in eşi İranlı modacı Samar Dadgar’ı oylamadan olmaz.

6. Özcan Deniz!in eşi İranlı modacı Samar Dadgar’ı oylamadan olmaz.

7. Yine sessiz sedasız evlenenlerde Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer! Oyla bakalım.

7. Yine sessiz sedasız evlenenlerde Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer! Oyla bakalım.

8. Bir diğer gözlerden uzak gelinimiz Melek Mosso.

8. Bir diğer gözlerden uzak gelinimiz Melek Mosso.

9. Şimdi sona geldik. En beğendiğini seç bakalım!

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın