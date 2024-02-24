Ünlülerin Gelinliklerini Oyluyoruz!
Ünlülerin Gelinliklerini Oyluyoruz!
2023’ü geride bırakalı çok oldu ama biz neyi unuttuk? Tabii ki de ünlülerin gelinliklerini puanlamayı! Gel bu ankette beraber 2023 yılında evlenen ünlü isimlerin gelinliklerini puanlayalımmm.
Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Eda Ece’nin gelinliğine kaç puan veriyorsun? (1=en az, 5=en çok?)
2. Deniz Çakır’ın gelinliğine kaç puan veriyorsun?
3. Sırada yıldırım gibi düşen evliliğiyle Alina Boz var.
4. Burcu Esmersoy’un kendine özel tarzına oy ver bakalım.
5. Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’da sıra!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Özcan Deniz!in eşi İranlı modacı Samar Dadgar’ı oylamadan olmaz.
7. Yine sessiz sedasız evlenenlerde Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer! Oyla bakalım.
8. Bir diğer gözlerden uzak gelinimiz Melek Mosso.
9. Şimdi sona geldik. En beğendiğini seç bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın