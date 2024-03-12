Damak Zevkine Göre İftarda Ne Yemelisin?

Sen ağzının tadını biliyorsun! Her zaman et, tavuk, sebze üçlüsünden kaçmak istiyorsun. Sıkılmışsın artık onlardan. Biraz farklı tatlar denemek istiyorsun ama uzaklaşamıyorsun da. Fırına atılmış sebzelerin, balığın ve belki bir kadeh şarabın tadı senin için çok farklı! Afiyet olsun.