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Damak Zevkine Göre İftarda Ne Yemelisin?

Damak Zevkine Göre İftarda Ne Yemelisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:38

İftarda ne yemek istediğine karar veremeyenler için test! Bize damak zevkini söyle akşam iftarda  ne yemen gerektiğini söyleyelim!

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seç bakalım.

3. İlk olarak bize bir çorba tercihi yap!

4. Yemeğin içinde hangisi olmalı?

5. Yemeğin yanında ne içmeyi seversin?

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6. Olmazsa olmaz aperitifin ne?

7. Yemeğin üstüne hangi tatlı iyi gider?

8. Dışarıdan yemek söyleyeceğin zaman tercihin hangisi olur?

9. Yeni tatlar denemeye açık mısın?

10. Son olarak iştahını puanlar mısın? (1=en az, 4= en çok)

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Çökertme kebabı!

Çökertme kebabı!

Sen biraz etçil görünüyorsun! Et yemeği sevmeyen insanlara anlam veremediğin çok zaman olmalı. Kebap senin için bir kültür resmen! En sevdiğin kebabın çökertme kebabı olduğunu düşünmüyoruz ama bugün bu kebaba şans vermelisin! Afiyet olsun. 

Tavuk sote!

Tavuk sote!

Sende gelenekçilik var gibi! Hem et severim hem sebze severim ikisi de olsun diyenlerdensin. Tavuk, mantar, biber, soğan ooo tam senin ağzına göre! Yanına da pilav, hatta salata! Ağzımız sulandı resmen. Afiyet olsun. 

Fırında somon!

Fırında somon!

Sen ağzının tadını biliyorsun! Her zaman et, tavuk, sebze üçlüsünden kaçmak istiyorsun. Sıkılmışsın artık onlardan. Biraz farklı tatlar denemek istiyorsun ama uzaklaşamıyorsun da. Fırına atılmış sebzelerin, balığın ve belki bir kadeh şarabın tadı senin için çok farklı! Afiyet olsun. 

Kore usulü tatlı ekşi soslu tavuk!

Kore usulü tatlı ekşi soslu tavuk!

Sen yeni tatlar arıyorsun! Neleri yemeği sevdiğini, neleri yemeği sevmediğini çok iyi bilen birisin. Kendini iyi tanıyorsun. Farklı tatlara merakın var. Tabii o tatlar eğer güzelse. Bu akşam kesinlikle yemen gereken yemek tatlı ekşi soslu tavuk! Şimdiden afiyet olsun.

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