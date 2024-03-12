Damak Zevkine Göre İftarda Ne Yemelisin?
Damak Zevkine Göre İftarda Ne Yemelisin?
İftarda ne yemek istediğine karar veremeyenler için test! Bize damak zevkini söyle akşam iftarda ne yemen gerektiğini söyleyelim!
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seç bakalım.
3. İlk olarak bize bir çorba tercihi yap!
4. Yemeğin içinde hangisi olmalı?
5. Yemeğin yanında ne içmeyi seversin?
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6. Olmazsa olmaz aperitifin ne?
7. Yemeğin üstüne hangi tatlı iyi gider?
8. Dışarıdan yemek söyleyeceğin zaman tercihin hangisi olur?
9. Yeni tatlar denemeye açık mısın?
10. Son olarak iştahını puanlar mısın? (1=en az, 4= en çok)
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Çökertme kebabı!
Tavuk sote!
Fırında somon!
Kore usulü tatlı ekşi soslu tavuk!
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