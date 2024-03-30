Ayrılırım/ Ayrılmam Soruları Sizi Çok Zorlayacak!
Ayrılırım/ Ayrılmam Soruları Sizi Çok Zorlayacak!
Sevgilisinden ayrılmak istemeyenler! Sevgiliniz bu davranışlar yapsa ayrılır mısınız ayrılmaz mısınız?
Haydi teste!
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1. Sevgiliniz sinirlendiğinde bambaşka biri oluyorsa ondan ayrılır mısınız?
2. Sevgiliniz size haber vermeden dışarı çıksa ondan ayrılır mısınız?
3. Sevgilinizin eski sevgilisini stalkladığını öğrenseniz ondan ayrılır mısınız?
4. Sevgiliniz telefon şifresini sizden saklarsa ondan ayrılır mısınız?
5. Sevgiliniz buluşmalarınıza arkadaşlarını getirirse ondan ayrılır mısınız?
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6. Sevgiliniz sizin özelinizi arkadaşına anlatıyorsa ondan ayrılır mısınız?
7. Sevgiliniz maddi/manevi yaşadığı sorunları size yansıtırsa ondan ayrılır mısınız?
8. Sevgilinizle dini inançlarınız ortak olmasa ondan ayrılır mısınız?
9. Sevgilinizin size bir konuda yalan söylediğini öğrendiniz ondan ayrılır mısınız?
10. Sevgiliniz sürekli trip atıyorsa ondan ayrılır mısınız?
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11. Sevgiliniz özel günleri unutuyorsa ondan ayrılır mısınız?
12. Sevgiliniz arkadaşlarını sizden önde tutuyorsa ondan ayrılır mısınız?
13. Sevgiliniz çok kıskanç olursa ondan ayrılır mısınız?
14. Sevgiliniz hiç kıskanç olmazsa ondan ayrılır mısınız?
15. Sevgilinizin flört döneminde sizi aldattığını öğrenseniz ondan ayrılır mısınız?
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