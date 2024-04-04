İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!
İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!
Senin ilişkilere bakış açın nasıl? Öğrenmek ister misin? Bu iki soruyla ilişkilere bakış açınızı söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soru, dünyanın sonu yaklaşıyor. Yalnızca bir hayvanı kurtarma şansın olsaydı hangisini seçerdin?
2. Peki bir hayvan olmak zorunda kalsaydın hangisini seçersin?
Duruşunu korusun sadakatini kazansın!
Onun soğuk duruşu senin çekici duruşun!
Duruş ve asalet!
Partnerinin ciddiyeti senin rahatlığını nötrler!
Disiplin, sadakat ve sıcak kan!
Disiplin ve imaj senin için olmazsa olmaz!
Disiplin ve asalet!
Bir taraf disiplinli bir taraf rahat!
Kibarlık ve sadakat!
Zarafet ve görünüş!
Kibarlık ve asalet her zaman bir arada ilerler!
Kibarlar ve kibarlığından ödün verebilenler…
Özgürlük ve sadakat mi?
Güzelliğin özgürlükle bir bağlantısı olmalı!
Özgürlük, zarafet, asillik!
Rahatız biz canım!
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