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İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!

İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 11:21

Senin ilişkilere bakış açın nasıl? Öğrenmek ister misin? Bu iki soruyla ilişkilere bakış açınızı söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk soru, dünyanın sonu yaklaşıyor. Yalnızca bir hayvanı kurtarma şansın olsaydı hangisini seçerdin?

2. Peki bir hayvan olmak zorunda kalsaydın hangisini seçersin?

Duruşunu korusun sadakatini kazansın!

Duruşunu korusun sadakatini kazansın!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. 

Yaptığın ilk seçime göre sen dışarıdan çok soğuk duran ama samimiyet kurulduğunda sıcakkanlı olan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın seni etkileyebilmesi için sana çok yakın davranmaması gerekiyor. Mesafeli insanlar her zaman senin ilgini daha çok çekmiştir. Yaptığın bir diğer seçime baktığımızda ise senin insanlara güven vermek istediğini görebiliyoruz. Partnerine ‘’ben sadık biriyim’’ imajını vermeyi seviyorsun. Senin için sadakat çok önemli ve birinin sana sadık olması için önce senin ona sadık olduğunu göstermen gerektiğini düşünüyorsun. 

Onun soğuk duruşu senin çekici duruşun!

Onun soğuk duruşu senin çekici duruşun!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. 

Yaptığın ilk seçime göre sen dışarıdan çok soğuk duran ama samimiyet kurulduğunda sıcakkanlı olan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın seni etkileyebilmesi için sana çok yakın davranmaması gerekiyor. Mesafeli insanlar her zaman senin ilgini daha çok çekmiştir. Yaptığın bir diğer seçime göre ise partnerine karşı her zaman güzel/bakımlı gözükmek istiyorsun. Senin için her şey dış görünüşle başlar ve ilerler. Kendin için dış görünüşüne ne kadar önem veriyorsan sevdiklerin için iki kat daha fazla önem veriyorsun!

Duruş ve asalet!

Duruş ve asalet!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. 

Yaptığın ilk seçime göre sen dışarıdan çok soğuk duran ama samimiyet kurulduğunda sıcakkanlı olan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın seni etkileyebilmesi için sana çok yakın davranmaması gerekiyor. Mesafeli insanlar her zaman senin ilgini daha çok çekmiştir. Yaptığın bir diğer seçime göre senin partnerinin sende görmesini istediğin üç büyük özellik var; asillik, güzellik ve iyi kalplilik. Bu üçüne de kendinde çok önem veriyorsun. Seni sen yapan özelliklerin bu özellikler olduğunu biliyorsun ve partnerinin seni her zaman böyle görmesini istiyorsun. Asil, güzel ve iyi..

Partnerinin ciddiyeti senin rahatlığını nötrler!

Partnerinin ciddiyeti senin rahatlığını nötrler!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. 

Yaptığın ilk seçime göre sen dışarıdan çok soğuk duran ama samimiyet kurulduğunda sıcakkanlı olan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın seni etkileyebilmesi için sana çok yakın davranmaması gerekiyor. Mesafeli insanlar her zaman senin ilgini daha çok çekmiştir. Yaptığın diğer seçim ilk seçime biraz tezatlık oluşturuyor ya da yaptığın ilk seçimi nötrlüyor diyebiliriz. Partnerinin soğuk ve mesafeli bir duruşu olmasını isterken sen partnerinin tam aksi gibi durmak istiyorsun. Senin rahat bir kişiliğinin olduğunu bilmesini istiyorsun. Ciddiyeti sevmeyen, olayları büyütmeyen ve her yerde herkese karşı pozitif olabilen bir yapın var. Partnerinin senin bu rahat yapının farkına varmasını istiyorsun.

Disiplin, sadakat ve sıcak kan!

Disiplin, sadakat ve sıcak kan!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime bakarak şunu söyleyebiliriz ki sen disiplinli, ne yapmak istediğini bilen ve hedeflerinden şaşmayan insanlardan etkileniyorsun. Her ne kadar yaptığı işin peşinden tam anlamıyla koşan birinden hoşlansanda bu kişinin soğuk ve ciddi olması seni iter. Disiplinli birinden hoşlanırken bu kişinin aynı zamanda sıcak kanlı olmasını istiyorsun. Yaptığın bir diğer seçime baktığımızda ise senin insanlara güven vermek istediğini görebiliyoruz. Partnerine ‘’ben sadık biriyim’’ imajını vermeyi seviyorsun. Senin için sadakat çok önemli ve birinin sana sadık olması için önce senin ona sadık olduğunu göstermen gerektiğini düşünüyorsun. 

Disiplin ve imaj senin için olmazsa olmaz!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime bakarak şunu söyleyebiliriz ki sen disiplinli, ne yapmak istediğini bilen ve hedeflerinden şaşmayan insanlardan etkileniyorsun. Her ne kadar yaptığı işin peşinden tam anlamıyla koşan birinden hoşlansanda bu kişinin soğuk ve ciddi olması seni iter. Disiplinli birinden hoşlanırken bu kişinin aynı zamanda sıcak kanlı olmasını istiyorsun.Yaptığın bir diğer seçime göre ise partnerine karşı her zaman güzel/bakımlı gözükmek istiyorsun. Senin için her şey dış görünüşle başlar ve ilerler. Kendin için dış görünüşüne ne kadar önem veriyorsan sevdiklerin için iki kat daha fazla önem veriyorsun!

Disiplin ve asalet!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime bakarak şunu söyleyebiliriz ki sen disiplinli, ne yapmak istediğini bilen ve hedeflerinden şaşmayan insanlardan etkileniyorsun. Her ne kadar yaptığı işin peşinden tam anlamıyla koşan birinden hoşlansanda bu kişinin soğuk ve ciddi olması seni iter. Disiplinli birinden hoşlanırken bu kişinin aynı zamanda sıcak kanlı olmasını istiyorsun.Yaptığın bir diğer seçime göre senin partnerinin sende görmesini istediğin üç büyük özellik var; asillik, güzellik ve iyi kalplilik. Bu üçüne de kendinde çok önem veriyorsun. Seni sen yapan özelliklerin bu özellikler olduğunu biliyorsun ve partnerinin seni her zaman böyle görmesini istiyorsun. Asil, güzel ve iyi..

Bir taraf disiplinli bir taraf rahat!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime bakarak şunu söyleyebiliriz ki sen disiplinli, ne yapmak istediğini bilen ve hedeflerinden şaşmayan insanlardan etkileniyorsun. Her ne kadar yaptığı işin peşinden tam anlamıyla koşan birinden hoşlansanda bu kişinin soğuk ve ciddi olması seni iter. Disiplinli birinden hoşlanırken bu kişinin aynı zamanda sıcak kanlı olmasını istiyorsun. Yaptığın diğer seçime göre senin partnerine vermek istediğin mesaj ‘’ben rahat biriyim’’. Yani ona demek istiyorsun ki; ‘’sen ne kadar disiplinli olursan ol ben rahatlığıma düşkünümdür!’’ 

Kibarlık ve sadakat!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen zarif ve terbiyeli insanlardan etkilenirsin. Bir insanın seni etkileyebilmesi için kibar olması yeterli. Nerde ne konuşulması gerektiğini bilen, ağzı iyi laf yapan ve kibarlığını asla bozmayan insanlar seni etkileyebilecek insanlar!  Yaptığın bir diğer seçime baktığımızda ise senin insanlara güven vermek istediğini görebiliyoruz. Partnerine ‘’ben sadık biriyim’’ imajını vermeyi seviyorsun. Senin için sadakat çok önemli ve birinin sana sadık olması için önce senin ona sadık olduğunu göstermen gerektiğini düşünüyorsun. 

Zarafet ve görünüş!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen zarif ve terbiyeli insanlardan etkilenirsin. Bir insanın seni etkileyebilmesi için kibar olması yeterli. Nerde ne konuşulması gerektiğini bilen, ağzı iyi laf yapan ve kibarlığını asla bozmayan insanlar seni etkileyebilecek insanlar! Yaptığın bir diğer seçime göre ise partnerine karşı her zaman güzel/bakımlı gözükmek istiyorsun. Senin için her şey dış görünüşle başlar ve ilerler. Kendin için dış görünüşüne ne kadar önem veriyorsan sevdiklerin için iki kat daha fazla önem veriyorsun!

Kibarlık ve asalet her zaman bir arada ilerler!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen zarif ve terbiyeli insanlardan etkilenirsin. Bir insanın seni etkileyebilmesi için kibar olması yeterli. Nerde ne konuşulması gerektiğini bilen, ağzı iyi laf yapan ve kibarlığını asla bozmayan insanlar seni etkileyebilecek insanlar! Yaptığın bir diğer seçime göre senin partnerinin sende görmesini istediğin üç büyük özellik var; asillik, güzellik ve iyi kalplilik. Bu üçüne de kendinde çok önem veriyorsun. Seni sen yapan özelliklerin bu özellikler olduğunu biliyorsun ve partnerinin seni her zaman böyle görmesini istiyorsun. Asil, güzel ve iyi..

Kibarlar ve kibarlığından ödün verebilenler…

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen zarif ve terbiyeli insanlardan etkilenirsin. Bir insanın seni etkileyebilmesi için kibar olması yeterli. Nerde ne konuşulması gerektiğini bilen, ağzı iyi laf yapan ve kibarlığını asla bozmayan insanlar seni etkileyebilecek insanlar! Yaptığın diğer seçime göre sen partnerine rahat bir kişilik olarak gözükmek istiyorsun. O her ne kadar kibarlığından asla ödün vermese de sen zaman mekan farketmeksizin içinden geldiği gibi davranmayı seviyorsun. Ona rahat kişiliğinle yaklaşmak istiyorsun ki sonra gördüğünde şaşırmasın!

Özgürlük ve sadakat mi?

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen özgür ruhlu, kendi isteklerine göre hareket eden ve kimsenin emri altında olmayan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın kendi hayatını kendi belirleyebilmesi seni etkileyen en önemli özellik diyebiliriz yani.Yaptığın bir diğer seçime baktığımızda ise senin insanlara güven vermek istediğini görebiliyoruz. Partnerine ‘’ben sadık biriyim’’ imajını vermeyi seviyorsun. Senin için sadakat çok önemli ve birinin sana sadık olması için önce senin ona sadık olduğunu göstermen gerektiğini düşünüyorsun. 

Güzelliğin özgürlükle bir bağlantısı olmalı!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen özgür ruhlu, kendi isteklerine göre hareket eden ve kimsenin emri altında olmayan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın kendi hayatını kendi belirleyebilmesi seni etkileyen en önemli özellik diyebiliriz yani. Yaptığın bir diğer seçime göre ise partnerine karşı her zaman güzel/bakımlı gözükmek istiyorsun. Senin için her şey dış görünüşle başlar ve ilerler. Kendin için dış görünüşüne ne kadar önem veriyorsan sevdiklerin için iki kat daha fazla önem veriyorsun!

Özgürlük, zarafet, asillik!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen özgür ruhlu, kendi isteklerine göre hareket eden ve kimsenin emri altında olmayan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın kendi hayatını kendi belirleyebilmesi seni etkileyen en önemli özellik diyebiliriz yani. Yaptığın bir diğer seçime göre senin partnerinin sende görmesini istediğin üç büyük özellik var; asillik, güzellik ve iyi kalplilik. Bu üçüne de kendinde çok önem veriyorsun. Seni sen yapan özelliklerin bu özellikler olduğunu biliyorsun ve partnerinin seni her zaman böyle görmesini istiyorsun. Asil, güzel ve iyi..

Rahatız biz canım!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime göre sen özgür ruhlu, kendi isteklerine göre hareket eden ve kimsenin emri altında olmayan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın kendi hayatını kendi belirleyebilmesi seni etkileyen en önemli özellik diyebiliriz yani. Yaptığın diğer bir seçime göre partnerinde etkilendiğin özelliği aynı şekilde ona yansıtmak istiyorsun. Ona vermek istediğin mesaj senin de aynı onun gibi özgür olduğun! Kendi kararlarını kendinin verdiğini, hayatını kendi isteklerine göre ilerlettiğini ona göstermek istiyorsun. Rahatım ben diyorsun yani!

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