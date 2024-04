İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder.

Yaptığın ilk seçime göre sen dışarıdan çok soğuk duran ama samimiyet kurulduğunda sıcakkanlı olan insanlardan etkileniyorsun. Bir insanın seni etkileyebilmesi için sana çok yakın davranmaması gerekiyor. Mesafeli insanlar her zaman senin ilgini daha çok çekmiştir. Yaptığın bir diğer seçime göre ise partnerine karşı her zaman güzel/bakımlı gözükmek istiyorsun. Senin için her şey dış görünüşle başlar ve ilerler. Kendin için dış görünüşüne ne kadar önem veriyorsan sevdiklerin için iki kat daha fazla önem veriyorsun!