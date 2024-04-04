İki Soruyla İlişkilere Bakış Açınızı Söylüyoruz!

Yaptığınız seçimler etkilendiğiniz kişinin özelliklerini ve kendinizi partnerinize nasıl göstermek istediğinizi temsil eder. Yaptığın ilk seçime bakarak şunu söyleyebiliriz ki sen disiplinli, ne yapmak istediğini bilen ve hedeflerinden şaşmayan insanlardan etkileniyorsun. Her ne kadar yaptığı işin peşinden tam anlamıyla koşan birinden hoşlansanda bu kişinin soğuk ve ciddi olması seni iter. Disiplinli birinden hoşlanırken bu kişinin aynı zamanda sıcak kanlı olmasını istiyorsun.Yaptığın bir diğer seçime göre senin partnerinin sende görmesini istediğin üç büyük özellik var; asillik, güzellik ve iyi kalplilik. Bu üçüne de kendinde çok önem veriyorsun. Seni sen yapan özelliklerin bu özellikler olduğunu biliyorsun ve partnerinin seni her zaman böyle görmesini istiyorsun. Asil, güzel ve iyi..