Survivor Hikmet Kavgasından Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Haberine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Esra Erol'un yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.
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2. Kızıl Goncalar'ın finali ile ilgili Erkan Avcı'dan bomba bir açıklama geldi.
3. Depremin ardından Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeç akıllara geldi.
4. Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.
5. Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastlayan hayranlar gündem oldu.
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6. Ece Erken bu sabah programında dikkat çeken ifadeler kullandı.
7. Bahar dizisine yeni oyuncu iddiası!
8. Eşref Rüya çekim kalitesi ile gündemde.
9. Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
10. Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.
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11. Kuruluş Osman'dan Sahipsizler'e bir transfer gerçekleşti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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