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Survivor Hikmet Kavgasından Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Haberine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Hikmet Kavgasından Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Haberine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 00:09

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

24 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Esra Erol'un yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.

1. Esra Erol'un yıllar önce katıldığı bir programdan anları yeniden gündem oldu.

Erol, programda Sezen Aksu'nun şarkısı olan 'Ben Annemi İsterim' adlı parçayı seslendirmişti. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İzleyenlerden yorum yağdı.

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2. Kızıl Goncalar'ın finali ile ilgili Erkan Avcı'dan bomba bir açıklama geldi.

2. Kızıl Goncalar'ın finali ile ilgili Erkan Avcı'dan bomba bir açıklama geldi.

CNBC-e'de katıldığı bir programda Avcı, karakterinin ilk repliğinin 'Selamün aleyküm' olduğunu söyledi ve 'Son repliğime dikkat etsinler. Çok şık bitmiş ve iki üstada selam çakılmış.' dedi.

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3. Depremin ardından Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeç akıllara geldi.

3. Depremin ardından Olacak O Kadar'da yıllar önce yayınlanan bir skeç akıllara geldi.

Farklı jeologların deprem olacak ve olmayacak tartışmasının vatandaşlar üzerindeki endişesini gösteren skeç, şu an yaşadığımız durumu enfes bir şekilde özetliyor. Olacak O Kadar'ın skeci sosyal medyada 'Simpsons Kehaneti' şeklinde paylaşıldı.

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4. Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.

4. Survivor 2025'te birleşme partisi sonrasında şaşırtan bir kavga yaşandı.

Batuhan'a kum atan Hikmet, aynı hareket kendisine yapılınca resmen çileden çıktı ve Batuhan'ın üzerine saldırdı. Hikmet'i zapt etmeye çalışan Volkan'ın dirseği Hikmet'in burnuna gelip onu yaralayınca ortalık daha da karıştı.

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5. Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastlayan hayranlar gündem oldu.

5. Nikah çekimleri esnasında Kızılcık Şerbeti setine rastlayan hayranlar gündem oldu.

Şerbo setini görünce dayanamayan gelin ve damat soluğu Fatih ve Mustafa'yı canlandıran oyuncuların yanında aldı. İki oyuncu, gelin ve damatla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Söz konusu anlar yeni çift için unutulmaz bir anı oldu.

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6. Ece Erken bu sabah programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

6. Ece Erken bu sabah programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ece Erken konuşmasında gündüz kuşağı programlarına sert çıktı.

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7. Bahar dizisine yeni oyuncu iddiası!

7. Bahar dizisine yeni oyuncu iddiası!

Ünlü oyuncunun kendini ele veren paylaşımıyla Bahar'ın kadrosuna gireceği belli oldu.

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8. Eşref Rüya çekim kalitesi ile gündemde.

8. Eşref Rüya çekim kalitesi ile gündemde.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı aksiyon dolu dizi etkileyici kamera açılarıyla da epey dikkat çekti. Eşref Rüya'nın özellikle son bölümüne damga vuran çekim açıları rakibi olan pek çok diziye de adeta taş çıkardı!

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9. Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.

9. Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino, Adını Sen Koy, Kaybolan Yıllar ve İki Dünya arasında gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Yavuz Çetin'in 65 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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10. Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.

10. Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.

Programın başında deprem için geçmiş olsun dileklerinde bulunan ekip, gece yapılan yayında Survivor'da yaşananları değerlendirdi. Ekibin soğukkanlılığı sosyal medyada gündem oldu.

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11. Kuruluş Osman'dan Sahipsizler'e bir transfer gerçekleşti.

11. Kuruluş Osman'dan Sahipsizler'e bir transfer gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Öner, Kuruluş Osman'dan Sahipsizler dizisine transfer oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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