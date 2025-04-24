6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Dominik'i Canlı Yorumlayan Survivor Ekstra Ekibi Gündem Oldu
23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından pek çok vatandaş evlerinden ayrılırken, tekrar deprem olma riski sebebiyle vatandaşların bir bölümü geceyi sokakta geçirdi.
Survivor programının ardından yayın yapan Survivor Ekstra ekibi ise gece yapılan canlı yayında her zaman olduğu gibi adada yaşananları değerlendirdi. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken ekip sosyal medyada gündem oldu.
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23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir korku yaşattı.
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Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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