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6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Dominik'i Canlı Yorumlayan Survivor Ekstra Ekibi Gündem Oldu

6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Dominik'i Canlı Yorumlayan Survivor Ekstra Ekibi Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 16:28

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından pek çok vatandaş evlerinden ayrılırken, tekrar deprem olma riski sebebiyle vatandaşların bir bölümü geceyi sokakta geçirdi. 

Survivor programının ardından yayın yapan Survivor Ekstra ekibi ise gece yapılan canlı yayında her zaman olduğu gibi adada yaşananları değerlendirdi. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken ekip sosyal medyada gündem oldu.

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23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir korku yaşattı.

23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir korku yaşattı.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, uzmanların beklediği büyük İstanbul depremiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Deprem kaynaklı can kaybı yaşanmazken, vatandaşların bir kısmı yaşadıkları korkunun ardından geceyi sokakta geçirdileri.

Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.

Survivor Ekstra ekibi, depremin gerçekleştiği günün akşamında canlı yayın yaptı.

Programın başında deprem için geçmiş olsun dileklerinde bulunan ekip, gece yapılan yayında Survivor'da yaşananları değerlendirdi. Ekibin soğukkanlılığı sosyal medyada gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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