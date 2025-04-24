Bir Transfer Daha Gerçekleşti: Kuruluş Osman'ın Sargun'u Sahipsizler Dizisinde!
5 sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'un gelecek sezon da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak dizinin kadrosunda önemli değişiklikler yapılıyor. Kuruluş Osman karakterine hayat veren Sargun karakteri de o değişikliklerden biri...
Geçtiğimiz haftalarda diziden ayrıldığını öğrendiğimiz Sargun karakterine hayat veren Ali Öner'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öner, Kuruluş Osman'dan Sahipsizler dizisine transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV ekranlarında izlediğimiz Kuruluş Osman, 5. sezon finaline yaklaşırken dizinin kadrosunda önemli değişiklikler yapılıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'a veda eden Ali Öner Sahipsizler dizisinin kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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