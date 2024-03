Terazi burçları her ne kadar naif, düşünceli ve kırılgan olsa da her zaman kontrolü elinde tutarlar. Her şeyin dozunda olması gerektiğini bilirler. Fakat yengeç burçları her şeyin aşırısını severler. Terazi burcu yengeç burcunun duygularını dizginleyemez. Tam da bu sebeple terazi burçları yengeçlerden uzak durmalıdır.