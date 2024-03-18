Burcuna Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

İyi niyetleri ve akıllarıyla ön plana çıkan terazi burçlarının çizgi film karşılıkları onlar kadar akıllı olan Sindirella! Hem zarifliği ile hem de çekiciliği ile ön plandalar! Alımlı ve romantik tavırları ise iki tarafı da birbirine benzeten önemli özelliklerden..