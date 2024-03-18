Burcuna Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Çizgi film izlemenin yaşı olmaz! Senin en sevdiğin çizgi film ne? Çizgi film karakterlerinin de burçları olduğunu biliyor muydun? Burcunu seç hangi karakterle aynı öğren!
Hazırsan seçelim!
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1. Burcunu seç!
Shrek’in Eşeği!
Obur kedimiz Garfield!
‘Naber Cınım’ Bugs Bunny
Fred Çakmaktaş!
Kas Yığını JOHNNY BRAVO
Şirin mi şirin Şirine!
Akıllı kadın Sindirella!
Kimi zaman dost kimi zaman düşman Tweety!
Eğlencenin adresi Gumball!
Olgun Mordecai!
Meraklı ve orijinal Müfettiş Gadget!
Saf kalbimiz Elsa
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