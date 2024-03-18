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Burcuna Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 09:01

Çizgi film izlemenin yaşı olmaz! Senin en sevdiğin çizgi film ne? Çizgi film karakterlerinin de burçları olduğunu biliyor muydun? Burcunu seç hangi karakterle aynı öğren!

Hazırsan seçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Burcunu seç!

Shrek’in Eşeği!

Koç burcuna sahip olan insanların çizgi filmlerdeki yansıması sempatik eşeğimiz! Hem konuşkan, hem inatçı hem de mükemmel bir arkadaş! 

Obur kedimiz Garfield!

Boğa burçlarının çizgi film aleminde yansımaları istisnasız Garfield! Aynı boğa burcu gibi uyumak ve yemek yemek Garfield’ın  hayattaki en büyük amacı! Her ne kadar tembelliğiyle ön plana çıksada aslında o güvenilir, uyumlu ve sıcak kanlı.. Tıpkı boğa burçları gibi!

‘Naber Cınım’ Bugs Bunny

Sevgili ikizler burcunun çizgi film aleminde karşılığı kesinlikle Bugs Bunny! Zekasıyla ve marjinel kişiliği ile tanıdığımız tavşan tam da ikizler burcunun ikizi!

Fred Çakmaktaş!

Yuvasına düşkün bir yengecin çizgi film aleminde karşılığının Fred Çakmaktaş’tan başkası olacağını düşünmediniz umarım. Sempatik, nazik ve düşünceli bir beyefendiydi Fred. Tıpkı yengeç burçları gibi!

Kas Yığını JOHNNY BRAVO

Kendilerini beğenmeleriyle bilinen aslan burçlarının çizgi film aleminde tabii ki de karşılığı Johnny Bravo! Kendini her zaman en mükemmel olan olarak gören aslan burçları için bir mesaj; herkes öyle düşünmüyor!!!

Şirin mi şirin Şirine!

Başak burçlarının çizgi film karşılıkları tabii ki de güzelliği ve tatlılığı ile bilinen Şirine! Bakımına dikkat eden ve tüm gözlerin sürekli üstünde olmasına alışkın olan başak burçları için başka bir çizgi film karakteri olamazdı zaten!

Akıllı kadın Sindirella!

İyi niyetleri ve akıllarıyla ön plana çıkan terazi burçlarının çizgi film karşılıkları onlar kadar akıllı olan Sindirella! Hem zarifliği ile hem de çekiciliği ile ön plandalar! Alımlı ve romantik tavırları ise iki tarafı da birbirine benzeten önemli özelliklerden..

Kimi zaman dost kimi zaman düşman Tweety!

Kindarlık ve sinsilik denildiğinde akla ilk gelen burç olan akrep burcunun çizgi film eşi tabii ki de Tweety!  Masum gibi görünen Tweety aslında göründüğü kadar suçsuz değil… Sevimli ve cana yakın görüntüsünün altında yatan kıskançlık tam bir akrep burcunun yansıması!

Eğlencenin adresi Gumball!

Eğlence ve kahkaha denildiğinde akla gelen yay burcunun çizgi film eşi tabii ki de eğlencenin adresi Gumball! Şapşallığı ve eğlenceli tavırları ile Gumball’ın burcu yay! 

Olgun Mordecai!

Ciddiyet, olgunluk denildiğinde akla gelen burç oğlak burcunun eşi Mordecai! Çevresindeki insanlara bakıldığında aralarında en olgun olan karakter Mordecai’nin burcu kesinlikle Oğlak! Yeri geldiğinde komik, yeri geldiğinde  ciddi ve her zaman en başarılı olan karakter Mordecai!

Meraklı ve orijinal Müfettiş Gadget!

Yeniliğe meraklı ve her zaman farklı olmak isteyen kova burçlarının çizgi film eşi Müfettiş Gadget! Ee tabii o bir mucit. Çılgınlıklar peşinde, heyecanın her zaman arkasında, yaratıcı ve idealist bir burç olan kova burcu ve bizim çılgın mucidimiz Gadget!

Saf kalbimiz Elsa

Sempatikliği, şefkati ve iyi kalpliliği ile bilinen balık burçlarının çizgi film eşi Elsa! Arkadaşlarına, kardeşine, etrafındaki herkese iyi niyetle yaklaşan Elsa’nın burcu kesinlikle balık olmalı! Kendi mutsuz olsa bile herkesin iyiliği düşünen Elsa ve balık burçları… 

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