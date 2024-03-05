Sen Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?

Sen yorgunsun! Çünkü davranışlarının hepsinde 12 burcun en ciddi ve en agresif burçlarından olan oğlak burcunun izleri var! Aynı oğlak burcu gibi işkoliksin. Aynı oğlak burcu gibi her şeyi zamanında ve yerinde yapmayı seviyorsun. Geç kalmak senin doğanda yok!