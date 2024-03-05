Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Sen Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?

Sen Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:32

Kendi burcumuzun özelliklerini tabii ki taşıyoruz ancak davranışlarımızda izleri olan başka burçlar da olabilir. Senin davranışlarında hangi burcun izileri var? Öğrenmek ister misin?

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seç!

3. Öncelikle senin için aşağıdakilerden hangisi daha önemli?

4. Senin için aşk ne demek?

5. Bir ilişkide olmazsa olmazın nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi red flag?

7. İntikamla ilgili söylenmiş sözlerden hangisi sana hitap ediyor.

8. Hırsını puanla! (1=en az, 4=en çok)

9. En son ne zaman ağladın?

10. Senin için hangisini yapmak daha zor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Son olarak bir renk seç!

Akrep!

Akrep!

Aşkın, tutkunun ve cinselliğin burcu akrep burcu senin davranışlarını yönetiyor. Gerçek burcun akrep olsun veya olmasın senin davranışlarının arkasında akrep burcunun izleri var! İlişkilerinde, aşklarında, işinde veya okulunda sen tam bir akrep burcusun.

Balık!

Balık!

Düşüncelerin, tavırların, hareketlerin seni sen yapan her şeyin balık burcu! Davranışlarından yürüyüşlerine kadar hepsinin arkasında balık burcunun izleri var. Belki biraz manipülatif belki biraz duygusal ama fazlaca zarif…

Boğa!

Boğa!

Aşkında, tutkunda, cinselliğinde, ilişkilerinde, kısacası her şeyinde senin boğa burcu var. Hatta yemek yeme şeklinde bile! Sinirlenince boğa gibi oluyorsun, mutlu olunca boğa gibi oluyorsun. Boğa gibi hak edene hak ettiğini veriyorsun. Boğa gibi asil ve yerinde davranıyorsun.

Oğlak!

Oğlak!

Sen yorgunsun! Çünkü davranışlarının hepsinde 12 burcun en ciddi ve en agresif burçlarından olan oğlak burcunun izleri var! Aynı oğlak burcu gibi işkoliksin. Aynı oğlak burcu gibi her şeyi zamanında ve yerinde yapmayı seviyorsun. Geç kalmak senin doğanda yok!

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?