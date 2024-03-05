Sen Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?
Sen Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?
Kendi burcumuzun özelliklerini tabii ki taşıyoruz ancak davranışlarımızda izleri olan başka burçlar da olabilir. Senin davranışlarında hangi burcun izileri var? Öğrenmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seç!
3. Öncelikle senin için aşağıdakilerden hangisi daha önemli?
4. Senin için aşk ne demek?
5. Bir ilişkide olmazsa olmazın nedir?
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6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi red flag?
7. İntikamla ilgili söylenmiş sözlerden hangisi sana hitap ediyor.
8. Hırsını puanla! (1=en az, 4=en çok)
9. En son ne zaman ağladın?
10. Senin için hangisini yapmak daha zor?
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11. Son olarak bir renk seç!
Akrep!
Balık!
Boğa!
Oğlak!
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