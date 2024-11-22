Mezarlıkta Cansız Bedeni Bulunan 6 Yaşındaki Şirin’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli’de yaşanan bir olay büyük tepki çekmişti. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi isimli çocuğun, iki gün boyuncu kayıp olarak arandıktan cansız bedeni mezarlıkta bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirin Elmas’a, sokakta çöplerden yemek toplarken bir vatandaşın yardım ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Ekol TV