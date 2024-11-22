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Mezarlıkta Cansız Bedeni Bulunan 6 Yaşındaki Şirin’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Mezarlıkta Cansız Bedeni Bulunan 6 Yaşındaki Şirin’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.11.2024 - 13:32

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli’de yaşanan bir olay büyük tepki çekmişti. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi isimli çocuğun, iki gün boyuncu kayıp olarak arandıktan cansız bedeni mezarlıkta bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirin Elmas’a, sokakta çöplerden yemek toplarken bir vatandaşın yardım ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Ekol TV

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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin ölümü tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin ölümü tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, 49 yaşındaki M.Ö.’nün yolda karşılaştığı Şirin Elmas’ı yanında götürerek mezarlıkta öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, 49 yaşındaki M.Ö.’nün yolda karşılaştığı Şirin Elmas’ı yanında götürerek mezarlıkta öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Ekol TV, küçük yaşta hayattan kopartılan Şirin Elmas’ın, çöpten yemek topladığı sırada bir vatandaşın kendisine yardım ettiği görüntüleri yayınladı.

Ekol TV, küçük yaşta hayattan kopartılan Şirin Elmas’ın, çöpten yemek topladığı sırada bir vatandaşın kendisine yardım ettiği görüntüleri yayınladı.

Şirin Elmas'ın ortaya çıkan son görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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