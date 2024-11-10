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Şişli’de Cansız Bedeni Bulunan Şirin Elmas Hanilçi’nin Katiliyle Karşılaştığı Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şişli’de Cansız Bedeni Bulunan Şirin Elmas Hanilçi’nin Katiliyle Karşılaştığı Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 15:24

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Geçtiğimiz günlerde, henüz 8 yaşındaki Narin'in kaybının acısını atlatamamışken bir kötü haber de İstanbul, Şişli'den gelmişti. 31 Ekim'de kaybolan Şirin'in ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş, kısa bir süre talihsiz çocuğun cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, kağıt toplayıcılığı yapan 49 yaşındaki M.Ö.'yü gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini öğrenince suçunu itiraf etti. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şirin Elmas Hanilçi'nin, katil M.Ö. ile karşılaştığı ilk ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin, katil M.Ö. ile karşılaştığı ilk ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, ilk başta Şirin'in çöp kutusunu karıştırdığı, ardından M.Ö.'nün arabasıyla aynı çöpün başına geldiği ve Şirinle konuşmaya başladığı görüldü.

Görüntülerde, ilk başta Şirin'in çöp kutusunu karıştırdığı, ardından M.Ö.'nün arabasıyla aynı çöpün başına geldiği ve Şirinle konuşmaya başladığı görüldü.

Konuşmanın ardından ise ikisi birlikte oradan uzaklaştı.

Konuşmanın ardından ise ikisi birlikte oradan uzaklaştı.

İşte o görüntüler;

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