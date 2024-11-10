Esenyurt'ta Düzenlenen 10 Kasım Törenine Katılan Kayyum Can Aksoy Anıta Çelenk Koyarken Protesto Edildi

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı, Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından protesto sesleri yükselmeye başladı. Protestolar 10 Kasım törenlerine de yansıdı.