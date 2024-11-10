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Esenyurt'ta Düzenlenen 10 Kasım Törenine Katılan Kayyum Can Aksoy Anıta Çelenk Koyarken Protesto Edildi

Esenyurt'ta Düzenlenen 10 Kasım Törenine Katılan Kayyum Can Aksoy Anıta Çelenk Koyarken Protesto Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 10:34

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Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı, Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından protesto sesleri yükselmeye başladı.  Protestolar 10 Kasım törenlerine de yansıdı.

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Kayyum Can Aksoy Esenyurt'ta düzenlenen 10 Kasım törenlerine katıldı ve anıta çelenk bıraktı.

Kayyum Can Aksoy Esenyurt'ta düzenlenen 10 Kasım törenlerine katıldı ve anıta çelenk bıraktı.

O sırada kalabalıktan yuhalama sesleri yükselirken, bir vatandaş "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyerek Aksoy'u Atatürk'ün sözleri ile protesto etti.

O sırada kalabalıktan yuhalama sesleri yükselirken, bir vatandaş "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyerek Aksoy'u Atatürk'ün sözleri ile protesto etti.

İşte o anlar;

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