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Voleybolcu Destinee Hooker, Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Kızı İçin Ağlayarak Adalet İstedi!

Voleybolcu Destinee Hooker, Cinsel İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Kızı İçin Ağlayarak Adalet İstedi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 13:30

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Amerikalı Voleybolcu Destinee Hooker TikTok hesabından bir video paylaştı. @own_yourkrown hesabından paylaşım yapan Hooker, videoda 2 yaşındaki kızının cinsel istismara uğradığını anlattı. 

O anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Hooker, ağlayarak yardım istedi. Cinsel saldırının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen 37 yaşındaki voleybolcu, ''Sessiz kalmaktan ve bu konunun aile içinde tutulma çabasından bıktım'' diyerek isyan etti.

Kaynak

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Amerikalı Voleybolcu Destinee Hooker, TikTok hesabından bir video paylaştı.

Amerikalı Voleybolcu Destinee Hooker, TikTok hesabından bir video paylaştı.

25 dakikalık videoda 2 yaşındaki kızının cinsel istismara uğradığını anlattı.

25 dakikalık videoda 2 yaşındaki kızının cinsel istismara uğradığını anlattı.

Korkunç olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Hooker, herkesten yardım ve adalet istedi.

Korkunç olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Hooker, herkesten yardım ve adalet istedi.

''Kızım için adalet istiyorum'' diyen Hooker, ''Eğer kimse onu korumayacaksa, Tanrı biliyor ki ben koruyacağım'' sözleriyle isyanını dile getirdi.

''Kızım için adalet istiyorum'' diyen Hooker, ''Eğer kimse onu korumayacaksa, Tanrı biliyor ki ben koruyacağım'' sözleriyle isyanını dile getirdi.

Destinee Hooker'ın TikTok hesabında paylaştığı ve yaşananları anlattığı 25 dakikalık videoyu şuradan izleyebilirsiniz👇

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Bir video daha paylaşan Hooker şunları söyledi👇

Twitter'da @uzumsuzkek_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi olayı özetleyen bir flood paylaştı👇

Twitter'da @uzumsuzkek_ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi olayı özetleyen bir flood paylaştı👇
twitter.com

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Sosyal medyadan ünlü voleybolcuya destek mesajları gecikmedi👇

Sosyal medyadan ünlü voleybolcuya destek mesajları gecikmedi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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