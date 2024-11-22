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Bir Avukat, Kadınların En Çok Boşanmak İçin Başvurduğu Sebepleri Açıkladı! İlk Sıra Tahmin Ettiğiniz Gibi

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Bir Avukat, Kadınların En Çok Boşanmak İçin Başvurduğu Sebepleri Açıkladı! İlk Sıra Tahmin Ettiğiniz Gibi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 13:06

Boşanma, çiftler için genellikle zor bir karar olsa da bu kararı alırken kadınların genellikle ilk adımı attığı istatistiklerle ortaya konmuş durumda. Peki kadınları boşanmaya iten sebeplerin başında ne var? Bir avukat, kadınların en çok hangi sebeplerle boşanmak istediğini açıklarken erkeklerin 'anneci' tavırlarının en büyük etken olduğunu söyledi.

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Evlilik zor bir şey biliyoruz. Her iki tarafın da çaba gösterdiği, bazen birbirini anladığı, bazen de anlaşamadığı anlar oluyor. Ama işin ilginç kısmı şu: İstatistikler boşanma başvurularının çoğunun kadınlardan geldiğini söylüyor.

Evlilik zor bir şey biliyoruz. Her iki tarafın da çaba gösterdiği, bazen birbirini anladığı, bazen de anlaşamadığı anlar oluyor. Ama işin ilginç kısmı şu: İstatistikler boşanma başvurularının çoğunun kadınlardan geldiğini söylüyor.

Ve bir avukat kadınların boşanma taleplerinin arkasındaki en büyük sebebin erkeklerin "anneci" olmaları olduğunu açıkladı. Yani erkeklerin annelerine aşırı bağımlı olması kadınları gerçekten zorlayan bir durum olabiliyor.

Ve bir avukat kadınların boşanma taleplerinin arkasındaki en büyük sebebin erkeklerin "anneci" olmaları olduğunu açıkladı. Yani erkeklerin annelerine aşırı bağımlı olması kadınları gerçekten zorlayan bir durum olabiliyor.

Peki erkeklerin anneci tavırları dışında başka hangi sebepler boşanmayı tetikliyor? Buyrun listeye beraber bakalım:

Peki erkeklerin anneci tavırları dışında başka hangi sebepler boşanmayı tetikliyor? Buyrun listeye beraber bakalım:

İşte en çok gelen boşanma sebepleri👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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