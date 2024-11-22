Bir Avukat, Kadınların En Çok Boşanmak İçin Başvurduğu Sebepleri Açıkladı! İlk Sıra Tahmin Ettiğiniz Gibi

Boşanma, çiftler için genellikle zor bir karar olsa da bu kararı alırken kadınların genellikle ilk adımı attığı istatistiklerle ortaya konmuş durumda. Peki kadınları boşanmaya iten sebeplerin başında ne var? Bir avukat, kadınların en çok hangi sebeplerle boşanmak istediğini açıklarken erkeklerin 'anneci' tavırlarının en büyük etken olduğunu söyledi.

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