Nesrin Cavadzade'nin Çiçeklerinden Partileyen Afra Saraçoğlu'na 22 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Nesrin Cavadzade
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Hande Erçel
Hadise
İrem Derici
Tuba Büyüküstün
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Pelin Akil
Kubilay Aka
Su Burcu Yazgı Coşkun
Nurgül Yeşilçay
Afra Saraçoğlu
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Nazlı Sabancı
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