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Yine Ortaya Güldüren Manzaralar Çıktı: Bir Grup Vücut Geliştirme Sporcusu Pilates Yapmayı Denedi

Yine Ortaya Güldüren Manzaralar Çıktı: Bir Grup Vücut Geliştirme Sporcusu Pilates Yapmayı Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 19:53

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Spor, birçok farklı branşa ayrılır ve her biri kendi özgün disiplinini barındırır. Bu çeşitlilik, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, bir yaşam biçimi ve kişisel gelişim aracı olduğunu gösterir. Her branşın kendine has kuralları, teknikleri ve stratejileri vardır. Bu çeşitlilik ve zenginlik, sporu sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp, bir yaşam biçimi ve kişisel gelişim aracı haline getirir. Aynı zamanda her sporcunun kendine has vücut yapısını oluşturmasını da sağlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD2urN...
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Bir grup vücut geliştirme sporcusu, dışardan bakılınca kendileri için çok kolay görünen pilatesi yapmayı denedi.

Bir grup vücut geliştirme sporcusu, dışardan bakılınca kendileri için çok kolay görünen pilatesi yapmayı denedi.

Sporcuların oldukça zorlandıkları o anlar izleyenleri güldürdü.

Sporcuların oldukça zorlandıkları o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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piyanist

😂😂😂 pilates çok kolayda bize zor 😂