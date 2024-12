112 Ekibi "Gitmeyi Hiç Sevmediğiniz Vakalar Hangileri?" Sorusunu Yanıtladı

Hayati önem taşıyan bir meslek icra eden acil yardım ekipleri, toplumun can damarıdır. Bu ekipler, her an her türlü acil duruma müdahale etmeye hazır, görevlerini fedakarca yerine getiren profesyonellerden oluşur. Her biri, insan hayatını kurtarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip, kendini bu kutsal göreve adamış kişilerdir. Acil yardım ekipleri, toplumun sağlığını ve güvenliğini korumak için gece gündüz demeden, yılın her günü, her saati görev başında olup, karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmamızda bize yardımcı olurlar. Fakat aynı zamanda onların bu fedakarlığını suistimal edenler de var.