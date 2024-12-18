112 Ekibi "Gitmeyi Hiç Sevmediğiniz Vakalar Hangileri?" Sorusunu Yanıtladı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1869...
Hayati önem taşıyan bir meslek icra eden acil yardım ekipleri, toplumun can damarıdır. Bu ekipler, her an her türlü acil duruma müdahale etmeye hazır, görevlerini fedakarca yerine getiren profesyonellerden oluşur. Her biri, insan hayatını kurtarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip, kendini bu kutsal göreve adamış kişilerdir. Acil yardım ekipleri, toplumun sağlığını ve güvenliğini korumak için gece gündüz demeden, yılın her günü, her saati görev başında olup, karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmamızda bize yardımcı olurlar. Fakat aynı zamanda onların bu fedakarlığını suistimal edenler de var.
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112 çalışanlarına gitmekten pek hoşlanmadıkları vakalar soruldu.
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Genel olarak suistimal edildikleri vakaları örnek gösteren çalışanlar, mesleklerinin en zor yanlarından birini de bu video ile göstermiş oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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