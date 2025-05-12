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PKK’nın Silah Bırakma Kararının Ardından Diyarbakır’da Barış Halayı Çekildi

PKK’nın Silah Bırakma Kararının Ardından Diyarbakır’da Barış Halayı Çekildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 15:23

Bugün sabah saatlerinde Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın silah bıraktığı açıklanmıştı. Örgütsel yapının feshi ile artık PKK adı altında yürütülen çalışmalar son bulmuş oldu. Kararın açıklanması ülke gündemine oturdu. Diyarbakır’da ise kararın ardından barış halayı çekildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu halayda vatandaşlara eşlik etti. O anlar cep telefonlarıyla kayda alındı.

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İşte o anlardan bir kesit 👇

Bir kesit daha 👇

Meydanlarda bir araya gelen vatandaşlar sevinçlerini halay ile paylaştı.

Meydanlarda bir araya gelen vatandaşlar sevinçlerini halay ile paylaştı.

Yapılan açıklamalar ve gelişmeler anbean takip edilirken, şu an ise sürecin nasıl devam edeceği merak konusu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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