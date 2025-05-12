PKK’nın Silah Bırakma Kararının Ardından Diyarbakır’da Barış Halayı Çekildi
Bugün sabah saatlerinde Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın silah bıraktığı açıklanmıştı. Örgütsel yapının feshi ile artık PKK adı altında yürütülen çalışmalar son bulmuş oldu. Kararın açıklanması ülke gündemine oturdu. Diyarbakır’da ise kararın ardından barış halayı çekildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu halayda vatandaşlara eşlik etti. O anlar cep telefonlarıyla kayda alındı.
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Meydanlarda bir araya gelen vatandaşlar sevinçlerini halay ile paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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