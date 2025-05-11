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Beylikdüzü’nde 1 Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Metrobüs Kazasının Şoför Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü’nde 1 Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Metrobüs Kazasının Şoför Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 16:45

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Geçtiğimiz gün, saat 16.00 sularında, İstanbul Haramidere'de metrobüs durağında bir kaza meydana geldi. Büyükçekmece yönünde hareket halinde olan bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı istikamette seyir halinde olan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 40 vatandaşımız yaralanırken 37 yaşındaki Ebru Heper tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kazanın şoför kamerasından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ayrıca metrobüsün içinden çekilen ve yolcuların savrulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı;

Ayrıca metrobüsün içinden çekilen ve yolcuların savrulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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