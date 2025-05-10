Öldürülesiye Darp Edilen İşçi Erol Eğrek'le İlgili Davada 4 Kişi Tutuklandı
Çalık Holding önünde Erol Eğrek’in öldüresiye darp edilmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
6 şüpheliden dördü tutuklandı.
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Tazminatını isteyen işçiyi öldüresiye darp ettiler.
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6 kişiye tutuklama talep edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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