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Öldürülesiye Darp Edilen İşçi Erol Eğrek'le İlgili Davada 4 Kişi Tutuklandı

Öldürülesiye Darp Edilen İşçi Erol Eğrek'le İlgili Davada 4 Kişi Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 20:38 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 23:54

Çalık Holding önünde Erol Eğrek’in öldüresiye darp edilmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

6 şüpheliden dördü tutuklandı.

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Tazminatını isteyen işçiyi öldüresiye darp ettiler.

Tazminatını isteyen işçiyi öldüresiye darp ettiler.

Yaklaşık 7 milyon liralık tazminatını alamadığı için Çalık Holding’e giden eski çalışan Erol Eğrek, burada güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonucunda çenesi kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Eğrek, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, ölüm nedeni olarak kendilerine kalp krizi denildiğini, ölüm raporunda ise 'yaralanmaya bağlı değildir' ifadesinin yer aldığını belirtti.

6 kişiye tutuklama talep edildi.

6 kişiye tutuklama talep edildi.

Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, “kasten öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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