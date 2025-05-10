Öldürülesiye Darp Edilen İşçi Erol Eğrek'le İlgili Davada 4 Kişi Tutuklandı

Yaklaşık 7 milyon liralık tazminatını alamadığı için Çalık Holding’e giden eski çalışan Erol Eğrek, burada güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonucunda çenesi kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Eğrek, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, ölüm nedeni olarak kendilerine kalp krizi denildiğini, ölüm raporunda ise 'yaralanmaya bağlı değildir' ifadesinin yer aldığını belirtti.