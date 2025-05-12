Mehmet Ali Erbil, Leonardo DiCaprio'yu Bile Eleyerek Kendinden Daha Çapkın Olan 'O' Ünlü İsmi Seçti!

Programın epey geniş bir izleyici kitlesi var, belki sizler de sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Hayrettin'in bu haftaki konuklarından biri ise Mehmet Ali Erbil'di. Ev hapsi sürecini ve eski nişanlısı Gülseren Hanım'la yaşadığı gerginlikleri bir kenara atarak gelen Erbil, yine formundaydı. İzleyenleri, verdiği yanıtlarla çokça güldürmeyi başardı.