Mehmet Ali Erbil, Leonardo DiCaprio'yu Bile Eleyerek Kendinden Daha Çapkın Olan 'O' Ünlü İsmi Seçti!

Mehmet Ali Erbil, bu hafta Kaos Show'da Hayrettin'in konuğuydu. Erbil'e 'Kendinden daha yakışıklısı gelene kadar susma' oyunu oynatıldı. Erbil, Hollywood'un karizmatik isimlerini bile eleyerek, bir Türk ünlü şarkıcımızı seçti.
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Hayrettin'in sunumuyla Kaos Show, her hafta farklı isimleri konuk alıyor.
Mehmet Ali Erbil'e endisinden daha çapkın birini görene kadar susma oyununu oynatıldı.
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