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Mehmet Ali Erbil, Leonardo DiCaprio'yu Bile Eleyerek Kendinden Daha Çapkın Olan 'O' Ünlü İsmi Seçti!

Mehmet Ali Erbil, Leonardo DiCaprio'yu Bile Eleyerek Kendinden Daha Çapkın Olan 'O' Ünlü İsmi Seçti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 14:51

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Mehmet Ali Erbil, bu hafta Kaos Show'da Hayrettin'in konuğuydu. Erbil'e 'Kendinden daha yakışıklısı gelene kadar susma' oyunu oynatıldı. Erbil, Hollywood'un karizmatik isimlerini bile eleyerek, bir Türk ünlü şarkıcımızı seçti.

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Hayrettin'in sunumuyla Kaos Show, her hafta farklı isimleri konuk alıyor.

Hayrettin'in sunumuyla Kaos Show, her hafta farklı isimleri konuk alıyor.

Programın epey geniş bir izleyici kitlesi var, belki sizler de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. 

Hayrettin'in bu haftaki konuklarından biri ise Mehmet Ali Erbil'di. Ev hapsi sürecini ve eski nişanlısı Gülseren Hanım'la yaşadığı gerginlikleri bir kenara atarak gelen Erbil, yine formundaydı. İzleyenleri, verdiği yanıtlarla çokça güldürmeyi başardı.

Mehmet Ali Erbil'e endisinden daha çapkın birini görene kadar susma oyununu oynatıldı.

Mehmet Ali Erbil'e endisinden daha çapkın birini görene kadar susma oyununu oynatıldı.

Erbil'e ilk olarak Hollywood'un yakışıklılıkta zirve yapmış isimleri gösterildi. Üçüncü seçenekte ise İbrahim Tatlıses yer alıyordu. Erbil, Tatlıses'i görür görmez 'Evet' diye haykırdı. 'Çapkın ne kelime, kapı arkasında' ifadelerini de kullandı. Aynı listede bulunan Serdar Ortaç'ı da kendinden daha çapkın olma konusunda eledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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