Bir Çiftçi Tarım ile Yaratıcılığını Birleştirerek İnsan Yüzü Şeklinde Kabaklar Üretti

Bitki yetiştiriciliği, her aşamasında titizlik ve özen isteyen bir süreçtir. Bu süreç, bitkinin tohumdan filizlenmesine, filizlenmeden büyümesine ve sonunda meyve vermesine kadar uzanır. Bu hassas sürecin her bir aşaması, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, bitki yetiştirmek, hem bilgi hem de tecrübe gerektiren bir uğraştır. Bir çiftçi tarımla yaratıcılığı birleştirdi ve ortaya 'insan yüzü' şeklindeki kabaklar çıktı.