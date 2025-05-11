Bir Çiftçi Tarım ile Yaratıcılığını Birleştirerek İnsan Yüzü Şeklinde Kabaklar Üretti

Bitki yetiştiriciliği, her aşamasında titizlik ve özen isteyen bir süreçtir. Bu süreç, bitkinin tohumdan filizlenmesine, filizlenmeden büyümesine ve sonunda meyve vermesine kadar uzanır. Bu hassas sürecin her bir aşaması, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, bitki yetiştirmek, hem bilgi hem de tecrübe gerektiren bir uğraştır. Bir çiftçi tarımla yaratıcılığı birleştirdi ve ortaya 'insan yüzü' şeklindeki kabaklar çıktı.
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Geçtiğimiz yıllarda meşhur olan küp şeklindeki karpuzları hatırlarsınız.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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