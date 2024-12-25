Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Doğukan Manço'ya Babasının Şarkısını Söyledi

Sosyal medyada son dönemde birbirinden ilginç insanlar, birbirinden ilginç özellikleri ile ünlü olabiliyor. Çünkü günümüzde ünlü olmak çok kolay. Sosyal medyanın etkisiyle tek bir cümle, tek bir hareket ya da tek bir görselle ünlü olabiliyorsunuz. O ünlülerden biri de Kandıralı Ferdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile ünlü olan Kandıralı Ferdi, şarkılarını yanlış söylediği ünlülerle de bir araya gelmeye başladı.