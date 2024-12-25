Şarkıları Yanlış Söylemesi ile Bilinen Kandıralı Ferdi Doğukan Manço'ya Babasının Şarkısını Söyledi

Sosyal medyada son dönemde birbirinden ilginç insanlar, birbirinden ilginç özellikleri ile ünlü olabiliyor. Çünkü günümüzde ünlü olmak çok kolay. Sosyal medyanın etkisiyle tek bir cümle, tek bir hareket ya da tek bir görselle ünlü olabiliyorsunuz. O ünlülerden biri de Kandıralı Ferdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile ünlü olan Kandıralı Ferdi, şarkılarını yanlış söylediği ünlülerle de bir araya gelmeye başladı.
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Son olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile yan yana gelen Kandıralı Ferdi, Barış Manço'nun Dağlar Dağlar şarkısını söyledi.
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Yine kendi tarzıyla şarkıyı karman çorman eden Ferdi'ye "Bari Barış Manço'ya bunu yapmasaydın" yorumu yapıldı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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