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Korku Filmi Sahnesi Gibi: Balık Tutmak İçin Yola Çıkan 3 Arkadaşın Teknesine Köpek Balığı Atladı

Korku Filmi Sahnesi Gibi: Balık Tutmak İçin Yola Çıkan 3 Arkadaşın Teknesine Köpek Balığı Atladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 18:41

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Denizlerin gizemli ve etkileyici doğası, onları hem büyüleyici hem de bir o kadar korkutucu kılar. Sınırsız mavilikleri, derinlerinde sakladığı bilinmezlikler ve gizemli canlıları ile denizler, insanları kendine çekerken, aynı zamanda da içinde barındırdığı tehlikelerle ürkütür. Her şeye rağmen deniz pek çok kişi için bir tutku. Sozsuz maviliklerin belirsizliği onları kendine çekiyor. Elbette birbirinden ilginç olaylarla da karşı karşıya gelebiliyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD7Tu-...
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Tekneyle balığa çıkan 3 arkadaş teknelerine atlayan köpekbalığı karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Tekneyle balığa çıkan 3 arkadaş teknelerine atlayan köpekbalığı karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Sadece izlerken bile ürküten o anlar korku filmlerini aratmadı.

Sadece izlerken bile ürküten o anlar korku filmlerini aratmadı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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