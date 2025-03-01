Ceylan'ın Yer Sofrasından Özge Özpirinçci'nin Güzel Kızı Mercan'a: 1 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ceylan'ın Yer Sofrasından Özge Özpirinçci'nin Güzel Kızı Mercan'a: 1 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Bastık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Kay Allen
Hande Erçel
Yasemin Şefkatli
Farah Zeynep Abdullah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Özpirinçci
Yasemin Özilhan
Nazlı Sabancı
Ceylan
Pelin Akil
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın