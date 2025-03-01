Millie'nin Abartılı Saçından Adriana'nın Podyum Hazırlığına 1 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Millie'nin Abartılı Saçından Adriana'nın Podyum Hazırlığına 1 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Selena Gomez
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Hailey Bieber
Millie Bobby Brown
Paris Hilton
Halsey
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Nicki Minaj
Joe Jonas
Joey King
Adriana Lima
Shay Mitchell
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Wanda Nara
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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