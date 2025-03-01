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1 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 22:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde 27 şubat'ta Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısı vardı. PKK tarafından ilan edilen ateşkes sonrası ilk kez konuşan Erdoğan kamuoyuna mesajlar verdi.

2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan para miktarı da belli oldu.

İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu

İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu

Hem Öcalan'ın metinde olmayan daha sonra 'not' olarak dile getirilen sözleri hem de bugün KCK tarafından yapılan açıklamadaki noktalar bu silah bırakmanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise silah bırakmak için 3 şart olduğunu öne sürdü.

Ramazan tebriği mesajı krize neden oldu. Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in paylaştığı Ramazan mesajına, markanın bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki gösterdi.

Ramazan tebriği mesajı krize neden oldu. Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in paylaştığı Ramazan mesajına, markanın bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Köksal hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma açıldı.

2010 yılından itibaren gücü azalan FARC ile hükümet bir barış süreci başlattı. 2012 yılında başlayan barış müzakereleri 2016 yılında kalıcı anlaşmayla başarıya ulaştı.

2010 yılından itibaren gücü azalan FARC ile hükümet bir barış süreci başlattı. 2012 yılında başlayan barış müzakereleri 2016 yılında kalıcı anlaşmayla başarıya ulaştı.

Yaklaşık dört yıl süren barış süreciyle Kolombiya tarihinin en uzun süren iç çatışması sona erdi.

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Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.

Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.

Wanda, L-Gante ile devam ettirdiği ilişkiyle Icardi de güzeller güzeli sevgilisiyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü.

F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü.

Haberler yine gündemi sararken Nazlı Sabancı'nın profilinden 'Sabancı' soyadını sildiği görülmüştü. Kısa sürede tekrardan soyadını ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynana Arzu Sabancı'dan bir gönderme gecikmedi. Gelin, 'affetmek' temalı o paylaşıma birlikte bakalım!

Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti.

Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti.

Adli tıp Kurumu'ndan (ATK) İnan Kıraç'a şok karar verildi. ATK, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtti.

Futbolda en çok değişen uygulama şüphesiz ki ofsayt kuralına dair. Ofsaytta kişisel futbol izleme tarihinizde bile kaç defa kural değişti bir düşünün.

Futbolda en çok değişen uygulama şüphesiz ki ofsayt kuralına dair. Ofsaytta kişisel futbol izleme tarihinizde bile kaç defa kural değişti bir düşünün.

IFAB ve FIFA bu kez yine sınırları zorlayan bir karara hazırlanıyor. Ofsayt kararı kökten değişiyor. Bu yaz ilk denemesi yapılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti.

Babel, 'Fenerbahçe ile oynarken hem Fenerbahçe'yi hem de hakemi yenmek zorundasınız.' dedi. Babel, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili durumuna da değindi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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