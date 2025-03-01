1 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hem Öcalan'ın metinde olmayan daha sonra 'not' olarak dile getirilen sözleri hem de bugün KCK tarafından yapılan açıklamadaki noktalar bu silah bırakmanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise silah bırakmak için 3 şart olduğunu öne sürdü.