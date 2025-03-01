1 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
1 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu.
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2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.
İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu
Ramazan tebriği mesajı krize neden oldu. Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in paylaştığı Ramazan mesajına, markanın bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki gösterdi.
2010 yılından itibaren gücü azalan FARC ile hükümet bir barış süreci başlattı. 2012 yılında başlayan barış müzakereleri 2016 yılında kalıcı anlaşmayla başarıya ulaştı.
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Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.
F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü.
Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti.
Futbolda en çok değişen uygulama şüphesiz ki ofsayt kuralına dair. Ofsaytta kişisel futbol izleme tarihinizde bile kaç defa kural değişti bir düşünün.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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