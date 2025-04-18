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Aşkın Şehri Ankara'dan Manitaya Tatlı Yapma Eşiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aşkın Şehri Ankara'dan Manitaya Tatlı Yapma Eşiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 18:12

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Teşhis önemli.

Teşhis önemli.
twitter.com

Devam edelim!

Devam edelim!
twitter.com

Fazla bilimsel olmuş.

Fazla bilimsel olmuş.
twitter.com

Mahsun Karaca'nın güldüren yanıtı...

Mahsun Karaca'nın güldüren yanıtı...
twitter.com
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Hazine gibi dizi.

Hazine gibi dizi.
twitter.com

👇

👇

Menü çok iyi.

Menü çok iyi.
twitter.com

Ankara ve aşkları üzerine...

Ankara ve aşkları üzerine...
twitter.com

Hay Day tayfa çok eğlenceli.

Hay Day tayfa çok eğlenceli.
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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