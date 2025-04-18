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19 Nisan - 25 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 19 Nisan - 25 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 18:14

19 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Nisan 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65,50 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 129,50 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 309 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 128,50 TL

  • Dondurulmuş Poşetli Bütün Piliç 79,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 52,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 79,50 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 90 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL

  • Zeo Riviera Zeytinyağı 2 Litre 349 TL

  • Zeo Sızma Zeytinyağı 1 Litre 194 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 24,50 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1 Kg 45 TL

  • Çerezya İthal Dokata Çekirdek 400 gr 49,50 Tl

  • Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 35 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 24,50 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 19,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll On 50 ml 69,90 TL

Eti Ahenk Gurme Gofret 50 gr 16 TL

Eti Ahenk Gurme Gofret 50 gr 16 TL

  • Eti Cin Bisküvi 13x25 gr 36,75 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 gr 25 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 65 TL

  • Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 60 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 89,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 42 TL

  • Eti Süt Burger 35 gr 11 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

  • Tambol Anetp Fıstıklı Çikolata 100 gr 75 TL

  • Tambol Çikolata 50 TL

  • Tambol Çikolata Badem Krokan Dolgulu 100 gr 55 TL

  • Papia Bio Care / Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 95 TL

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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