Senin Kıskanılacak Neyin Var?
Senin Kıskanılacak Neyin Var?
Herkesin içinde kıskanılacak bir şeyler mutlaka vardır. Kimisi karakteriyle, kimisi başarılarıyla, kimisi de sadece varlığıyla çevresindekileri büyüler ve kıskandırır. Peki, senin kıskanılacak yanın ne olabilir? Bu test, senin kıskanılacak özelliğini ortaya çıkaracak!
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir ortama girdiğinde ilk olarak ne yaparsın?
3. Bir projede takım lideri olsan nasıl bir lider olurdun?
4. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
5. Hangi aktivite sana daha cazip geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sosyal medyada en çok ne paylaşmayı seversin?
7. İnsanlar seni hangi özelliğinle tanır?
8. Bir arkadaşının sıkıntılı bir anında nasıl davranırsın?
9. Bir başarı elde ettiğinde ne yaparsın?
10. Peki en büyük hedefini sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskanılacak zekan!
Kıskanılacak sosyalliğin!
Kıskanılacak azmin!
Kıskanılacak karizman!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın