Senin Öz Güvenini Ne Kırar?

Eleştirilerin karşısında bazen bir kale gibi hissediyorsun, değil mi? Her bir eleştiri oku, üzerine hızla gelirken, seni sarsıyor, yıkıyor ve öz güvenini bir çırpıda alıp götürüyor. Bu durum, kendini bir döngü içinde bulmana neden oluyor; sürekli bir 'kanıtlama' çabası içerisinde buluyorsun kendini.Fakat unutma, hayat bir maraton ve sen bu maratonda kendi yarışını koşuyorsun. Başkalarının yargıları, eleştirileri senin hikayeni belirlememeli. Evet, eleştiriler acıtır, incitir ama aynı zamanda gelişmenin de anahtarıdır. Önemli olan, bu eleştirileri nasıl kabul ettiğin ve onları nasıl işlediğin.Öz güvenini yükseltmek için eleştirileri yapıcı bir şekilde kabul etmeyi öğrenmelisin. Kendi değerini, başkalarının sözlerinden daha yüksek tutmalısın. Kendi iç sesini dinle, kendi değerini bil ve eleştiriler karşısında da dimdik dur. Kendini başkalarının yargılarından daha az etkilenir hale getirmek, öz güvenini artırmanın en önemli adımlarından biri olacaktır. Unutma, sen kendi hikayenin yazarısın ve senin hikayen başkalarının eleştirileriyle değil, kendi başarılarınla yazılır.