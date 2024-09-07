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Senin Öz Güvenini Ne Kırar?

Senin Öz Güvenini Ne Kırar?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 09:01

Özgüven, bir insanın kendine olan inancı ve kendini değerli hissetme duygusudur. Ancak bazen, farkında bile olmadan özgüvenimizi sarsacak olaylarla karşılaşabiliriz. Bu test, seni en çok etkileyen ve özgüvenini kırabilecek durumu keşfetmene yardımcı olacak. 

Hazırsan, haydi başlayalım!

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1. Bir arkadaş grubunda yeni insanlarla tanıştığında nasıl hissedersin?

2. İşyerinde ya da okulda bir sunum yapman gerektiğinde neler hissedersin?

3. Bir projede ya da görevde başarısız olursan nasıl tepki verirsin?

4. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderi yeterince beğeni almazsa nasıl hissedersin?

5. Bir arkadaşın ya da tanıdığın seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

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6. Birisi seni dinlemediğinde ya da dikkate almadığında nasıl hissedersin?

7. Topluluk önünde bir hata yaptığında nasıl hissedersin?

8. Yeni bir şey öğrenirken hata yaptığında nasıl hissedersin?

9. Bir başkası seninle aynı fikri paylaştığında ama daha iyi ifade ettiğinde ne hissedersin?

10. Bir topluluk içinde dışlandığını hissettiğinde ne yaparsın?

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Eleştiriler öz güvenini kırıyor!

Eleştirilerin karşısında bazen bir kale gibi hissediyorsun, değil mi? Her bir eleştiri oku, üzerine hızla gelirken, seni sarsıyor, yıkıyor ve öz güvenini bir çırpıda alıp götürüyor. Bu durum, kendini bir döngü içinde bulmana neden oluyor; sürekli bir 'kanıtlama' çabası içerisinde buluyorsun kendini.Fakat unutma, hayat bir maraton ve sen bu maratonda kendi yarışını koşuyorsun. Başkalarının yargıları, eleştirileri senin hikayeni belirlememeli. Evet, eleştiriler acıtır, incitir ama aynı zamanda gelişmenin de anahtarıdır. Önemli olan, bu eleştirileri nasıl kabul ettiğin ve onları nasıl işlediğin.Öz güvenini yükseltmek için eleştirileri yapıcı bir şekilde kabul etmeyi öğrenmelisin. Kendi değerini, başkalarının sözlerinden daha yüksek tutmalısın. Kendi iç sesini dinle, kendi değerini bil ve eleştiriler karşısında da dimdik dur. Kendini başkalarının yargılarından daha az etkilenir hale getirmek, öz güvenini artırmanın en önemli adımlarından biri olacaktır. Unutma, sen kendi hikayenin yazarısın ve senin hikayen başkalarının eleştirileriyle değil, kendi başarılarınla yazılır.

Başarısızlık korkusu öz güvenini sarsıyor!

Başarısızlık, belki de hayatının en korkulu rüyalarından biri, değil mi? Bu korku, öz güvenini adeta bir buz gibi donduruyor ve seni hareketsiz bırakıyor. Hata yapma korkusuyla, belki de hayatının en heyecanlı maceralarına adım atmayı erteleyebilir, yeni deneyimlerin cazibesinden uzak durabilirsin.Ama unutma, öz güvenini güçlendirmenin yolu da tam olarak buradan geçiyor. Başarısızlıkların aslında öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmek, bu korku duvarını aşmanın ilk adımı. Kendine karşı daha anlayışlı ve nazik olmak, bu sürecin belki de en önemli kısmı.Başarısızlık korkusuyla yüzleşmek, belki de hayatının en büyük macerası olabilir. Bu macerada seni bekleyen ödül ise güçlü bir öz güven ve hata yapma korkusunu yenebilme cesareti. Kendine inan, kendine güven ve bu maceraya adım at!

Sosyal onay arayışı öz güvenini etkiliyor!

Sosyal çevrenin onayını almanın ve kabul görmek adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş olabilir. Bu durum, öz güvenini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Başkalarının ne düşündüğüne fazlasıyla önem vermek, seni sürekli bir kıyaslamaya sokar. Bu durum, kendini başkalarıyla sürekli karşılaştıran bir döngüye sürükler.Öz güvenini artırmak ve kendini daha iyi hissetmek istiyorsan, işte sana bir öneri: Kendi değerini dış etkenlere bağlı olmadan kabul etmeyi öğren. Kendi değerini başkalarının gözünden değil, kendi gözünden görmeyi denemelisin. Kendine yetebilmeyi öğrenmek, öz güvenini artırmanın kilit noktasıdır.Unutma, senin değerin başkalarının seni nasıl gördüğüne bağlı değil, kendini nasıl gördüğüne bağlıdır. Kendi değerini anlamak ve kabul etmek, öz güvenini yükseltecek ve seni daha mutlu, daha tatmin olmuş bir birey haline getirecektir. Kendi kendine yetebilmek, öz güvenini artırmanın ve kendini daha iyi hissetmenin anahtarıdır. Kendine inan, çünkü sen değerlisin!

Kendini yetersiz hissetmek öz güvenini düşürüyor!

Bir anda kendini başkalarının hayatlarına bakıp kendi yaşamını ölçtüğünde, ya da belirli bir konuda yeterince iyi olmadığını düşündüğünde, öz güvenin hızla tükeniyor. Bu durum, seni daha çekingen, daha içine kapanık bir kişiye dönüştürüyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise öz güvenini yükseltmekten geçiyor. Peki, bunu nasıl yapabilirsin? İşte burada devreye kendine olan inancını geliştirmek giriyor. Kendi yeteneklerine, becerilerine güvenmelisin. Unutma, herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. Kimse mükemmel değildir ve herkesin kendine özgü yetenekleri, becerileri vardır. Senin de benzersiz yeteneklerin, güçlü yanların var. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü sen eşsizsin ve potansiyelinin farkına vardığında, öz güvenin de doğal olarak artacaktır. Kendini başkalarıyla karşılaştırmak yerine, kendi yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye odaklan. Kendine inan, çünkü sen bunu başarabilirsin!

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