Senin Öz Güvenini Ne Kırar?
Senin Öz Güvenini Ne Kırar?
Özgüven, bir insanın kendine olan inancı ve kendini değerli hissetme duygusudur. Ancak bazen, farkında bile olmadan özgüvenimizi sarsacak olaylarla karşılaşabiliriz. Bu test, seni en çok etkileyen ve özgüvenini kırabilecek durumu keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, haydi başlayalım!
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1. Bir arkadaş grubunda yeni insanlarla tanıştığında nasıl hissedersin?
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2. İşyerinde ya da okulda bir sunum yapman gerektiğinde neler hissedersin?
3. Bir projede ya da görevde başarısız olursan nasıl tepki verirsin?
4. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderi yeterince beğeni almazsa nasıl hissedersin?
5. Bir arkadaşın ya da tanıdığın seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
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6. Birisi seni dinlemediğinde ya da dikkate almadığında nasıl hissedersin?
7. Topluluk önünde bir hata yaptığında nasıl hissedersin?
8. Yeni bir şey öğrenirken hata yaptığında nasıl hissedersin?
9. Bir başkası seninle aynı fikri paylaştığında ama daha iyi ifade ettiğinde ne hissedersin?
10. Bir topluluk içinde dışlandığını hissettiğinde ne yaparsın?
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Eleştiriler öz güvenini kırıyor!
Başarısızlık korkusu öz güvenini sarsıyor!
Sosyal onay arayışı öz güvenini etkiliyor!
Kendini yetersiz hissetmek öz güvenini düşürüyor!
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