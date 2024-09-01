İnsanların Senden Beklentisi Ne?
İnsanların Senden Beklentisi Ne?
Herkesin senden beklentileri var ama sen bunların ne kadar farkındasın? Bu test, insanların senden ne beklediğini ve bu beklentilerin senin karakterinle ne kadar uyumlu olduğunu anlamana yardımcı olacak. Hadi, soruları cevapla ve insanların senden gerçekten ne beklediğini keşfet!
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1. Bir arkadaşın senden bir konuda yardım istiyor, fakat senin o konuda hiç deneyimin yok. Ne yaparsın?
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2. İş yerinde herkesin katıldığı bir proje toplantısında fikrini soruyorlar. Ne yaparsın?
3. Aile üyelerin senden sürekli olarak bazı sorumlulukları üstlenmeni bekliyor. Bu durumda nasıl hissedersin?
4. Arkadaş grubunda her zaman senin plan yapmanı bekliyorlar. Bu durum seni nasıl etkiler?
5. Sosyal bir etkinlikte bir arkadaşının tanıtım konuşmasını yapman isteniyor. Nasıl hissedersin?
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6. İnsanlar senden hep sakin kalmanı ve sorunları çözmeni bekliyor. Bu sana nasıl hissettiriyor?
7. Bir arkadaşın sana sürekli sorunlarını anlatıyor ve tavsiye istiyor. Ne yaparsın?
8. Bir projede lider olman isteniyor. Bu teklif hakkında ne düşünürsün?
9. Yakın çevrenin her zaman senin organize olmanı beklediğini fark ediyorsun. Bu seni nasıl etkiler?
10. İnsanlar genellikle senden eğlenceli ve neşeli olmanı bekliyor. Bu beklentiye nasıl yaklaşırsın?
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Lider olmanı bekliyorlar!
Anlayışlı olmanı bekliyorlar!
Eğlenceli olmanı bekliyorlar!
Sakin olmanı bekliyorlar!
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