24 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün nazik ve naif kişiliğinle ön plana çıkacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisi altında ilişkilerinde dengeyi sağlayacaksın. Hatta daha da önemlisi, şifalanacaksın!

Tam da bu noktada ilişkilerdeki alma- verme dengesinden söz etmek istiyoruz. Kendinden ve hayatından feragat eden tavırdan uzaklaşacaksın. Bunun yerine etrafındaki insanlara gösterdiğin özveri kadar özveri bekleyeceksin. Kendini önceliklendirecek, sevecek ve saracaksın. Görünen o ki bugün kendine şefkat göstereceksin. Aslında böylece geçmiş yaralarını dahi saracak, kıymetli bir iyilik hali içerisine gireceksin.

Gelelim iş hayatına! İş hayatında da benzer durumlardan söz edeceğiz. Emeklerinin karşılığını almak konusunda bir hayli ısrarcı olacaksın. Verdiğin emeğin karşılığını sorgulayacak, maddi ve manevi anlamda geri dönüş bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...