Umutsuz Vaka mısın?
Umutsuz Vaka mısın?
Hayatın zorlukları karşısında ne kadar dayanıklısın? Bazen hepimiz kendimizi bir çıkmazda hissedebiliriz, ama gerçekten umutsuz bir vaka mısın?
Soruları dürüstçe cevapla ve sonucu gör!
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1. Sabahları uyanmak senin için nasıl bir deneyim?
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2. Bir işte başarısız olduğunda ne yaparsın?
3. Kendini ne sıklıkla yalnız hissedersin?
4. Hayatını değiştirmek için bir fırsat sunsalar ne yapardın?
5. Stresle nasıl başa çıkarsın?
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6. Hayal kırıklığına uğradığında nasıl hissedersin?
7. Bir sorununla başa çıkamadığında kime danışırsın?
8. Hayatındaki en büyük hedefin nedir?
9. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
10. Gece yatmadan önce ne düşünürsün?
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Güçlü ve pozitifsin!
Dirençlisin ama dikkatli olmalısın!
Mücadele etmekte zorlanıyorsun!
Kendini umutsuz hissediyorsun...
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