24 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün duyguların ön plana çıkacak. Dahası, empati ve duygusal derinlik senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. İkili ilişkilerinde kendi isteklerin kadar karşı tarafı da düşünen bir tavır ve yaklaşım sergileyeceksin. Zira bu durum parasal konular ve iş ortaklıklarında da geçerli olacak.

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle, profesyonel yaklaşımlarına duyguların katılacak. Görünen o ki bugün senin için her zamankinden biraz farklı geçecek. Tek başına hareket etmek yerine ekibin bir parçası olmayı da kabul edeceksin. Tabii bir lider olarak sivrilmeyi de ihmal etmeyeceksin. Ancak bir yönetici değil, takımını yücelmeye odaklanan birlikten kuvvet alan bir lider olacaksın.

Liderliğini hane içinde de yürütecek gibisin! Sevdiklerinin hayatını düzene sokmak ve aile içinde düzeni sağlamak için elini taşın altına sokacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...