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24 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
23.12.2024 - 19:00

Sevgi kazanacak. Peki 24 Aralık Salı gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Aralık Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak. Sevdiklerinle ilişikili zorlukları, travmaları ve yaraları düşüneceksin. Tabii bu durum seni geçmişe götürebilir... Mental anlamda zorlu bir geri dönüş yaşayabilirsin! Ancak geçmişi affederek geleceğine odaklanabilirsin. 

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle nostaljik bir yolculuk yapmak düşündüğün kadar kötü bir şey değil. Aksine, uzun vadede yüklerinden arınmak, güçlenmek ve büyümek demek. Geçmiş hatalarından ders alır, kaldığın yerden daha güçlü bir şekilde devam edersin belki de hayatına... Bu sayede ruhsal anlamda derinleşebilir ve zihinsel anlamda aydınlanabilirsin. 

Görünen o ki aile içindeki sorunları çözecek akılcı ve duygusal ruh sen olacaksın. İş hayatında da benzer bir pozisyonda yer alarak hem duygusal hem de profesyonel anlamda gücünü göstereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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