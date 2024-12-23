24 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak. Sevdiklerinle ilişikili zorlukları, travmaları ve yaraları düşüneceksin. Tabii bu durum seni geçmişe götürebilir... Mental anlamda zorlu bir geri dönüş yaşayabilirsin! Ancak geçmişi affederek geleceğine odaklanabilirsin.

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle nostaljik bir yolculuk yapmak düşündüğün kadar kötü bir şey değil. Aksine, uzun vadede yüklerinden arınmak, güçlenmek ve büyümek demek. Geçmiş hatalarından ders alır, kaldığın yerden daha güçlü bir şekilde devam edersin belki de hayatına... Bu sayede ruhsal anlamda derinleşebilir ve zihinsel anlamda aydınlanabilirsin.

Görünen o ki aile içindeki sorunları çözecek akılcı ve duygusal ruh sen olacaksın. İş hayatında da benzer bir pozisyonda yer alarak hem duygusal hem de profesyonel anlamda gücünü göstereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...