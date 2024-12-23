24 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gerçek bir lider olarak ortaya çıkmalısın! Kendini göstermeli, yeteneklerin ve fikirlerinle adından söz ettirmelisin... Özellikle gölgesinde kaldığın senden üstün olmayan kimselerin yüklerinden kurtulmalısın!

Kendini değerini ortaya çıkartmak için yapacağın her hamlede başarılı olacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle başarısızlık endişesinden de kurtulacaksın. Alışık olduğumuz hızlı karar veren, hemen aksiyon alan, pratik ve güçlü kişiliğini ortaya koyacaksın. Açıkçası bu durum düşmanlarını çatlatacak, rakiplerini korkutacak.

İş hayatındaki yeniden sivrilme ve yükselme sürecinin dışında aşk hayatında tutkularınla hareket edeceksin. Belki derin aşklar, güçlü duygular gündeminde olmayabilir ama yüzeysel heyecanlar ve anlık yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Sen ise anın tadını çıkararak mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...