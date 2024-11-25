Kızıl Goncalar'a Levent ve Cüneyd Arasındaki Duygu Dolu Konuşma Damga Vurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kızıl Goncalar'a Levent ve Cüneyd Arasındaki Duygu Dolu Konuşma Damga Vurdu!
Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen daha ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kızıl Goncalar, aynı başarısını ikinci sezonuyla da sürdürüyor. İkinci sezon başında annesiyle ilgili öğrendikleri sebebiyle kendi benliğini yitiren Cüneyd, birkaç hafta boyunca kendini seküler bir Levent olarak görmüştü. Bu duruma biz izleyiciler kadar Mert Yazıcıoğlu da içerlemiş, neyseki sonunda Cüneyd'imize kavuşmuştuk. Kendini yeniden bulan Cüneyd, son bölümde Levent'le derin bir sohbete girdi. Bu anlamlı ve duygusal sohbet bölüme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, seyir zevki yüksek bölümleriyle ikinci sezonuna devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon başında annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve seküler bir Levent olarak aylarını geçirmişti.
İzleyici olarak biz bu duruma dayanamazken, karakteri canlandıran Mert Yazıcıoğlu da senariste göndermeleriyle Cüneyd olarak dönmek istediğinin mesajını net bir şekilde vermişti.
Sonunda Cüneyd geri döndü, eski muhteşem günlerimize erişmemiz oldukça yakındır dostlarım!
Heyecanın yüksek olduğu yeni bölümüyle ekrana gelen bölümde, kendini hatırlayan Cüneyd ile Levent arasında anlamlı bir sohbet geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sahneyi sizler için böyle bırakalım:
Vahit'in Cüneyd'in hayatına yüklediği yükler ve sonuçlarıyla ilgili konuştukları sahnenin seyir zevki öyle yüksekti ki yine izleyiciler fazlasıyla beğendi!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Tüm sohbeti sabaha kadar dinleyebiliriz gerçekten!
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın