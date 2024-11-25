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Kızıl Goncalar'a Levent ve Cüneyd Arasındaki Duygu Dolu Konuşma Damga Vurdu!

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Kızıl Goncalar'a Levent ve Cüneyd Arasındaki Duygu Dolu Konuşma Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2024 - 22:17

Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen daha ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kızıl Goncalar, aynı başarısını ikinci sezonuyla da sürdürüyor. İkinci sezon başında annesiyle ilgili öğrendikleri sebebiyle kendi benliğini yitiren Cüneyd, birkaç hafta boyunca kendini seküler bir Levent olarak görmüştü. Bu duruma biz izleyiciler kadar Mert Yazıcıoğlu da içerlemiş, neyseki sonunda Cüneyd'imize kavuşmuştuk. Kendini yeniden bulan Cüneyd, son bölümde Levent'le derin bir sohbete girdi. Bu anlamlı ve duygusal sohbet bölüme damga vurdu.

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Son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, seyir zevki yüksek bölümleriyle ikinci sezonuna devam ediyor.

Son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, seyir zevki yüksek bölümleriyle ikinci sezonuna devam ediyor.

Sezon başında annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve seküler bir Levent olarak aylarını geçirmişti.

Sezon başında annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cüneyd kendi benliğini yitirmiş ve seküler bir Levent olarak aylarını geçirmişti.

İzleyici olarak biz bu duruma dayanamazken, karakteri canlandıran Mert Yazıcıoğlu da senariste göndermeleriyle Cüneyd olarak dönmek istediğinin mesajını net bir şekilde vermişti.

İzleyici olarak biz bu duruma dayanamazken, karakteri canlandıran Mert Yazıcıoğlu da senariste göndermeleriyle Cüneyd olarak dönmek istediğinin mesajını net bir şekilde vermişti.

Sonunda Cüneyd geri döndü, eski muhteşem günlerimize erişmemiz oldukça yakındır dostlarım!

Sonunda Cüneyd geri döndü, eski muhteşem günlerimize erişmemiz oldukça yakındır dostlarım!

Heyecanın yüksek olduğu yeni bölümüyle ekrana gelen bölümde, kendini hatırlayan Cüneyd ile Levent arasında anlamlı bir sohbet geçti.

Heyecanın yüksek olduğu yeni bölümüyle ekrana gelen bölümde, kendini hatırlayan Cüneyd ile Levent arasında anlamlı bir sohbet geçti.
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O sahneyi sizler için böyle bırakalım:

Vahit'in Cüneyd'in hayatına yüklediği yükler ve sonuçlarıyla ilgili konuştukları sahnenin seyir zevki öyle yüksekti ki yine izleyiciler fazlasıyla beğendi!

Vahit'in Cüneyd'in hayatına yüklediği yükler ve sonuçlarıyla ilgili konuştukları sahnenin seyir zevki öyle yüksekti ki yine izleyiciler fazlasıyla beğendi!
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Tüm sohbeti sabaha kadar dinleyebiliriz gerçekten!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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