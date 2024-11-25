Kızıl Goncalar'a Levent ve Cüneyd Arasındaki Duygu Dolu Konuşma Damga Vurdu!

Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen daha ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kızıl Goncalar, aynı başarısını ikinci sezonuyla da sürdürüyor. İkinci sezon başında annesiyle ilgili öğrendikleri sebebiyle kendi benliğini yitiren Cüneyd, birkaç hafta boyunca kendini seküler bir Levent olarak görmüştü. Bu duruma biz izleyiciler kadar Mert Yazıcıoğlu da içerlemiş, neyseki sonunda Cüneyd'imize kavuşmuştuk. Kendini yeniden bulan Cüneyd, son bölümde Levent'le derin bir sohbete girdi. Bu anlamlı ve duygusal sohbet bölüme damga vurdu.