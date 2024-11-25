RTÜK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çağrısına Yanıt: "Dizilere Cezalar Gelecek!"
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RTÜK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çağrısına Yanıt: "Dizilere Cezalar Gelecek!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada dizi ve filmleri hedef almıştı. Erdoğan, 'Ekranlarda kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız.' demişti. Dizi sektöründe kadına şiddetin reyitng uğruna normalleştirildiğinin de altını çizmişti. Erdoğan sözlerinde RTÜK'e de çağrıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon dizileri hakkında sert eleştirilerde bulundu.
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"Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum." diyen Erdoğan, reyting uğruna kadına şiddetin normalleştirildiğinin altını çizdi.
RTÜK'e seslenen Erdoğan "Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere ve RTÜK’e sorumluluk düşmektedir." demişti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Erdoğan'ın çağrısına X hesabından yanıt verdi. "Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz." diyen Şahin,
"Dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz." diye ekledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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