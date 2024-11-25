RTÜK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çağrısına Yanıt: "Dizilere Cezalar Gelecek!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada dizi ve filmleri hedef almıştı. Erdoğan, 'Ekranlarda kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız.' demişti. Dizi sektöründe kadına şiddetin reyitng uğruna normalleştirildiğinin de altını çizmişti. Erdoğan sözlerinde RTÜK'e de çağrıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.