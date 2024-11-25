Kızılcık Şerbeti'nde İzleyicinin Beklentisini Karşılamayan Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor

Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla sürerken diziye bu sezon dahil olan oyuncular izleyici tarafından pek sevilmemişti. Bu sebeple Giray ve Heves arasındaki yasak aşk bile ortaya çıkmadan, bambaşka sebeplerden karakterlerin hikayesine son verildi. Hatta Kaan Taşaner için tüm bu süreç büyük bir öfke yaratmış ve diziye katılmasını 'pişmanlık' olarak yorumlamasına yol açmıştı. Bununla da sınırlı kalınmadı, diziye bu sezon dahil olan bir başka oyuncunun daha diziden ayrılacağı açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş