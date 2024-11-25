Kızılcık Şerbeti'nde İzleyicinin Beklentisini Karşılamayan Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kızılcık Şerbeti'nde İzleyicinin Beklentisini Karşılamayan Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla sürerken diziye bu sezon dahil olan oyuncular izleyici tarafından pek sevilmemişti. Bu sebeple Giray ve Heves arasındaki yasak aşk bile ortaya çıkmadan, bambaşka sebeplerden karakterlerin hikayesine son verildi. Hatta Kaan Taşaner için tüm bu süreç büyük bir öfke yaratmış ve diziye katılmasını 'pişmanlık' olarak yorumlamasına yol açmıştı. Bununla da sınırlı kalınmadı, diziye bu sezon dahil olan bir başka oyuncunun daha diziden ayrılacağı açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti bol kaos ve toksik ilişki yüklü bölümleriyle sezona devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlerken öfke patlamaları yaşasak da asla kopamadığımız dizide, bu sezon yeni oyuncularla ilgili şaşırtan ve beklenmedik durumlar yaşanmıştı.
Aslında karakterler diziye dahil olurken her şey belliydi ama izleyici pek de hoşnut kalmayınca Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılmasına karar verildi.
Bu durum özellikle Kaan Taşaner tarafından pek de hoş karşılanmadı ve diziye girmesinden "pişmanlık" olarak bahsetmesine yol açtı.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir bomba daha patlıyor! Diziye Cemal rolüyle giren Fırat Çelik, diziye veda ediyormuş!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın