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Bir Partnerliğin Daha Sonuna Gelen Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dan Güldüren Veda

Bir Partnerliğin Daha Sonuna Gelen Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dan Güldüren Veda

Kalpazan Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.11.2024 - 00:03

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu ve tutacağına can-ı gönülden inanmamıza rağmen final kararı alan Kalpazan, bu haberle herkesi üzdü. İzleyici tarafından çok beğenilen dizinin final kararı alması sosyal medyada tepki çekti. Ancak dizinin başrolleri Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, bu vedayı da eğlenceli bir hale getirmeyi başardı. İkilinin yaptığı paylaşım görenleri güldürdü.

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Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat derken üçüncü kez Kalpazan'la bir araya gelen Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul sevenlerini epey sevindirmişti.

Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat derken üçüncü kez Kalpazan'la bir araya gelen Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul sevenlerini epey sevindirmişti.

Ancak ne yazık ki işler pek de istendiği gibi gitmedi ve Kalpazan 6. bölümüyle final kararı aldı.

Ancak ne yazık ki işler pek de istendiği gibi gitmedi ve Kalpazan 6. bölümüyle final kararı aldı.

Bu durum sosyal medyada tepki çekti ve izleyiciler kararın iptal edilmesi için X'te açtıkları hashtagle karara itiraz etti.

Bu durum sosyal medyada tepki çekti ve izleyiciler kararın iptal edilmesi için X'te açtıkları hashtagle karara itiraz etti.

Bu kararın ardından Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabı üzerinden Deniz Baysal'la paylaşım yaptı ve "Ruhumuzu ezemeyecekler" notunu fotoğrafa düştü.

Bu kararın ardından Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabı üzerinden Deniz Baysal'la paylaşım yaptı ve "Ruhumuzu ezemeyecekler" notunu fotoğrafa düştü.

Deniz Baysal da gelen destek mesajlarının ardından aşağıdaki paylaşımı yaptı:

Deniz Baysal da gelen destek mesajlarının ardından aşağıdaki paylaşımı yaptı:
twitter.com

Sizi özleyeceğiz 🥹

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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