Bir Partnerliğin Daha Sonuna Gelen Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dan Güldüren Veda

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu ve tutacağına can-ı gönülden inanmamıza rağmen final kararı alan Kalpazan, bu haberle herkesi üzdü. İzleyici tarafından çok beğenilen dizinin final kararı alması sosyal medyada tepki çekti. Ancak dizinin başrolleri Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, bu vedayı da eğlenceli bir hale getirmeyi başardı. İkilinin yaptığı paylaşım görenleri güldürdü.